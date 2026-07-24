Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
NUEVA CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
RITUAL PARA ATRAER DINERO
JHON ALEX EN LA KALLE

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Fallece Bruno Betancor, reconocido futbolista a sus 22 años; causa detrás de la partida

Fallece Bruno Betancor, reconocido futbolista a sus 22 años; causa detrás de la partida

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales confirmó el deceso del joven atacante, quien fue pieza clave en el plantel de Peñarol durante la temporada 2023.

Retrato en blanco y negro del futbolista Bruno Betancor sonriendo.
El futbolista uruguayo Bruno Betancor falleció a los 22 años
Foto: Peñarol/Instagram
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Bruno Betancor, un delantero que, a sus cortos 22 años, ya sabía lo que era tocar la gloria con la camiseta de uno de los grandes de Uruguay. Lamentablemente, se confirmó su fallecimiento, dejando un vacío inmenso en sus compañeros, amigos y familiares.

Bruno, conocido cariñosamente por muchos como "Bola", defendía actualmente los colores de Deportivo Italiano en la Primera División Amateur.
Puedes leer: Revelan nuevos detalles sobre los cuerpos de madre e hijo muertos en Santa Marta

Su club fue uno de los encargados de comunicar la triste noticia durante la medianoche, describiéndolo como un jugador que vivirá en cada grito de gol y en cada corazón de la institución.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bruno Betancor?

Es la pregunta que muchos aficionados se hacen tras conocerse el deceso este miércoles. Según informaron fuentes oficiales de su club actual y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la causa del fallecimiento de Bruno Betancor fue un paro cardiorrespiratorio.

Esta pérdida generó una profunda conmoción, especialmente por la juventud del deportista, quien se encontraba activo en la competencia local.

El Club Atlético Peñarol, donde Bruno fue parte del plantel profesional recientemente, emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la partida del jugador que defendió sus colores en la temporada 2023, logrando el título del Torneo Apertura de ese año.

Te puede interesar

Murió Óscar Aristizábal: de qué murió el reconocido técnico colombiano
Deportes

Duelo en el fútbol colombiano: Dimayor confirma el fallecimiento de reconocida figura

Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, falleció a los 30 años, según confirmó Telemundo.
Farándula

Luto en la televisión: falleció el hijo de una recordada figura de Sin senos no hay paraíso

La noticia de su muerte llega en un mes difícil para el fútbol internacional, pues se suma a otros decesos recientes en el ámbito deportivo, como el del internacional sudafricano Jayden Adams, lo que ha mantenido en alerta a la comunidad futbolística sobre la salud de los atletas jóvenes.

¿En qué equipos jugó Bruno Betancor durante su carrera?

Si quieres recordar su camino en las canchas, debes saber que Bruno tuvo una formación sólida y un paso por diversas instituciones. Se formó en las divisiones inferiores de Fénix.

Publicidad

Puedes leer: Mi hermana hizo desaparecer a mi mamá: Giro en caso de mujer e hijo muertos en Santa Marta

Su gran salto se dio cuando llegó a Peñarol en 2022, donde finalmente hizo su debut profesional el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool en el estadio Belvedere.

Publicidad

En el "Aurinegro", Bruno disputó un total de 14 encuentros oficiales, sumando participaciones bajo la dirección de técnicos destacados como Alfredo Arias, Darío Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Diego Aguirre.

Su última aparición con la camiseta de Peñarol fue precisamente en la final del Campeonato Uruguayo, el 16 de diciembre de 2023, enfrentando nuevamente al Liverpool.

Te puede interesar

Fotografia de archivo de la actriz Kaylee Hottle en un evento de alfombra roja en Hollywood
Internacional

Muere querida actriz de ‘King Kong’: revelan las causas de su inesperada muerte

Confirman la muerte de reconocida actriz en Venezuela
Farándula

Confirman la muerte de famosa actriz tras el terremoto en Venezuela; abrazada a su madre

Su carrera también lo llevó a probar suerte en el extranjero y en otros clubes locales a través de préstamos durante el año 2024:

  • Everton de Chile: Donde jugó siete partidos y logró marcar un gol frente a Coquimbo Unido.
  • Rentistas: Club en el que sumó 12 partidos oficiales.
  • Cerro: Donde participó en cuatro encuentros durante 2025.
  • Al Ain (Emiratos Árabes Unidos): Integró la reserva de este equipo en su paso por el exterior.

Antes de recalar en Deportivo Italiano, tuvo un breve paso por Cerrito, aunque rescindió su vínculo antes de poder debutar.

Las instituciones por las que pasó, incluyendo al Club Atlético Cerro y Fénix, han manifestado sus condolencias, destacando el compromiso con el que Bruno "supo vestir y defender" cada camiseta que le tocó representar.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Noticias