Fallece Bruno Betancor, reconocido futbolista a sus 22 años; causa detrás de la partida

Bruno Betancor, un delantero que, a sus cortos 22 años, ya sabía lo que era tocar la gloria con la camiseta de uno de los grandes de Uruguay. Lamentablemente, se confirmó su fallecimiento, dejando un vacío inmenso en sus compañeros, amigos y familiares.

Bruno, conocido cariñosamente por muchos como "Bola", defendía actualmente los colores de Deportivo Italiano en la Primera División Amateur.

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Su club fue uno de los encargados de comunicar la triste noticia durante la medianoche, describiéndolo como un jugador que vivirá en cada grito de gol y en cada corazón de la institución.



¿Cuál fue la causa de la muerte de Bruno Betancor?

Es la pregunta que muchos aficionados se hacen tras conocerse el deceso este miércoles. Según informaron fuentes oficiales de su club actual y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la causa del fallecimiento de Bruno Betancor fue un paro cardiorrespiratorio.



Esta pérdida generó una profunda conmoción, especialmente por la juventud del deportista, quien se encontraba activo en la competencia local.

El Club Atlético Peñarol, donde Bruno fue parte del plantel profesional recientemente, emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la partida del jugador que defendió sus colores en la temporada 2023, logrando el título del Torneo Apertura de ese año.

La noticia de su muerte llega en un mes difícil para el fútbol internacional, pues se suma a otros decesos recientes en el ámbito deportivo, como el del internacional sudafricano Jayden Adams, lo que ha mantenido en alerta a la comunidad futbolística sobre la salud de los atletas jóvenes.

¿En qué equipos jugó Bruno Betancor durante su carrera?

Si quieres recordar su camino en las canchas, debes saber que Bruno tuvo una formación sólida y un paso por diversas instituciones. Se formó en las divisiones inferiores de Fénix.

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Su gran salto se dio cuando llegó a Peñarol en 2022, donde finalmente hizo su debut profesional el 25 de marzo de 2023 frente a Liverpool en el estadio Belvedere.

En las últimas horas falleció sorpresivamente Bruno Betancor, un centrodelantero de 22 años que había mostrado condiciones promisorias tanto en las divisiones formativas de Fénix como en Peñarol, en Rentistas, en Cerro, en el Everton de Chile, en el Al-Ain de Emiratos Árabes y en… pic.twitter.com/E2Kz3hFdin — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) July 23, 2026

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En el "Aurinegro", Bruno disputó un total de 14 encuentros oficiales, sumando participaciones bajo la dirección de técnicos destacados como Alfredo Arias, Darío Rodríguez, Juan Manuel Olivera y Diego Aguirre.

Su última aparición con la camiseta de Peñarol fue precisamente en la final del Campeonato Uruguayo, el 16 de diciembre de 2023, enfrentando nuevamente al Liverpool.

Su carrera también lo llevó a probar suerte en el extranjero y en otros clubes locales a través de préstamos durante el año 2024:

Everton de Chile : Donde jugó siete partidos y logró marcar un gol frente a Coquimbo Unido.

: Donde jugó siete partidos y logró marcar un gol frente a Coquimbo Unido. Rentistas: Club en el que sumó 12 partidos oficiales.

Club en el que sumó 12 partidos oficiales. Cerro: Donde participó en cuatro encuentros durante 2025.

Donde participó en cuatro encuentros durante 2025. Al Ain (Emiratos Árabes Unidos): Integró la reserva de este equipo en su paso por el exterior.

Antes de recalar en Deportivo Italiano, tuvo un breve paso por Cerrito, aunque rescindió su vínculo antes de poder debutar.

Las instituciones por las que pasó, incluyendo al Club Atlético Cerro y Fénix, han manifestado sus condolencias, destacando el compromiso con el que Bruno "supo vestir y defender" cada camiseta que le tocó representar.