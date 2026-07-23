Mi hermana hizo desaparecer a mi mamá: Giro en caso de mujer e hijo muertos en Santa Marta

La investigación por la extraña muerte de Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 53 años, y su hijo Benjamín Bautista Pilonieta, de 22, dentro de un apartamento en Santa Marta, continúa sumando interrogantes por la forma en que ocurrieron los hechos y por recientes declaraciones de una familiar que sacudirían la investigación.

Pues mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la vivienda del sector de El Rodadero, en Santa Marta, se conoció la declaración de una hermana de la mujer fallecida, revelando un antecedente, hasta ahora, desconocido y que podría aportar pistas sobre los hechos que llevaron a este desenlace.

Hermana de Sonia Imelda Pilonieta la acusa de desaparición de su mamá

Margarita Pilonieta, hermana de Sonia Imelda, aseguró en declaraciones a medios que la mujer fallecida tenía una denuncia activa por la presunta desaparición de su propia madre, un caso que, según afirmó, aún permanecía bajo investigación cuando ocurrieron las muertes de su hermana y su sobrino.



En declaraciones entregadas a El Tiempo, la hermana de Imelda explicó que desde hace más de un año la familia perdió el rastro de la señora Sonia María Tapias de Pilonieta, quien era madre de ambas.

Según su versión, la única información que recibieron fue una llamada de Sonia Imelda en la que aseguró que la adulta mayor había fallecido y que posteriormente había sido cremada. Sin embargo, sostuvo que nunca recibieron documentos, certificados ni alguna prueba que confirmara esa versión, además de la duda sobre por qué les avisaron del fallecimiento de su madre hasta después de haber sido cremada.

"Solo ella sabía dónde estaba mi mamá", afirmó Margarita, quien aseguró que la relación con su hermana estaba completamente rota desde hacía varios años, luego de que esta decidiera alejarse del resto de la familia, presuntamente, a raíz de las investigaciones por la desaparición de la progenitora.

De acuerdo a la versión, pese a insistencias por saber qué ocurrió con su madre, su hermana nunca les dio una razón clara ni un certificado o algo que corroborara el fallecimiento por causas naturales y la cremación de sus restos. Por esta razón decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía por desaparición.

Publicidad

"Ella se llevó a mi mamá. Después nos dijo que había muerto y que la había cremado, pero nunca mostró el cuerpo, nunca entregó una prueba y jamás explicó qué había pasado", manifestó la familiar, al tiempo que insistió en que el proceso seguía abierto cuando ocurrieron las muertes de Sonia Imelda y Benjamín.

Pese a la revelación de este antecedente, ,Margarita Pilonieta fue enfática en señalar que desconoce qué ocurrió dentro del apartamento donde fueron encontrados los cuerpos y que cualquier posible relación entre ambos casos corresponde únicamente a una hipótesis personal, por lo que serán las autoridades las encargadas de establecer si existe o no algún vínculo entre los hechos.

Publicidad

Hasta el momento, las afirmaciones sobre la investigación por la desaparición de la madre corresponden exclusivamente al testimonio entregado por la hermana de la mujer fallecida y no constituyen una conclusión judicial.

Uno de los elementos que concentra la atención de los investigadores es una carta encontrada dentro del apartamento donde aparecieron los cuerpos.

El documento permanece bajo cadena de custodia y hace parte de las pruebas que analiza la Fiscalía para reconstruir lo ocurrido durante las últimas horas de madre e hijo.

La hermana de la mujer expresó que viajará a Santa Marta con el propósito de conocer los avances de la investigación y obtener información sobre el contenido de ese escrito.

También relató que inicialmente dudó que la mujer encontrada sin vida fuera realmente su hermana, pues aseguró que la fotografía difundida por algunos medios no coincidía con la imagen que conservaba de ella. Posteriormente confirmó su identidad al conocer los apellidos y el lugar donde residía.

¿Cómo fueron encontrados sin vida mamá e hijo en El Rodadero?

Publicidad

Los cuerpos de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y Benjamín Bautista Pilonieta fueron encontrados dentro de un apartamento de un edificio ubicado en el sector de El Rodadero, luego de que residentes alertaran a las autoridades por un fuerte olor proveniente del inmueble.

Desde entonces, la Fiscalía asumió la investigación para establecer la causa y la fecha de las muertes.

Publicidad

Las autoridades informaron inicialmente que el hallazgo de una carta llevó a descartar, de manera preliminar, la hipótesis de una muerte accidental o violenta, aunque aclararon que ese documento por sí solo no constituye una prueba definitiva.

El director de la Fiscalía Seccional Magdalena, Manuel Murillo, explicó que los investigadores trabajan para determinar quién redactó la carta, cuándo fue escrita y si su contenido guarda relación directa con las muertes.

Hipótesis de muerte de mamá e hijo en Santa Marta

Entre las hipótesis que continúan bajo análisis figura la posibilidad de que madre e hijo hubieran ingerido una sustancia tóxica. No obstante, la Fiscalía reiteró que los dictámenes de Medicina Legal y los resultados de los exámenes toxicológicos serán fundamentales para confirmar o descartar esa posibilidad, así como para establecer si existió intervención de terceros.

Las autoridades también confirmaron que Sonia Imelda y Benjamín, oriundos de Bogotá, llevaban aproximadamente seis meses viviendo en Santa Marta y que el joven trabajaba de manera virtual, siendo quien sostenía económicamente a su madre.

Otro aspecto que mantiene abierta la investigación es que, hasta el momento de las diligencias iniciales, ningún familiar se había presentado ante Medicina Legal para reclamar los cuerpos.

Ahora, además de los resultados forenses y del análisis de la carta encontrada en el apartamento, los investigadores deberán establecer si el antecedente revelado por la hermana de la mujer fallecida tiene alguna relevancia dentro del proceso que busca esclarecer qué ocurrió en el inmueble de El Rodadero.