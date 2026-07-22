Destapan último mensaje de Camila Potosí antes de desaparecer y morir; estaba embarazada

Continúa la investigación por la muerte de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida en Cali. Uno de los elementos que concentra la atención de las autoridades es el último mensaje que envió a su familia antes de desaparecer.

Cuatro días después de ser reportada como desaparecida, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una zona rural de la ciudad. Desde entonces, el último mensaje de texto que envió antes de perder contacto con sus familiares cobró relevancia dentro de las indagaciones para reconstruir la cronología de los hechos.

El jueves 16 de julio, Camila Potosí se encontraba en la vivienda de una cuñada, en el barrio Meléndez, donde ayudaba a cuidar a un familiar que se recuperaba de una cirugía.



Luego de asistir en la mañana a un control prenatal en el puesto de salud del sector de Polvorines, regresó a la vivienda, pero horas más tarde salió nuevamente para realizar un trámite relacionado con un examen médico pendiente.

Antes de que se perdiera todo contacto con ella, envió un mensaje a su cuñada en el que escribió, según informó el diario El País de Cali: "Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy". Ese fue el último registro conocido de comunicación directa con su entorno cercano antes de su desaparición.

¿Qué más se conoce sobre la investigación del caso de Camila Potosí?

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De acuerdo con las autoridades y los testimonios de sus familiares, María Camila Potosí fue vista por última vez en el sector de Polvorines hacia las 4:02 p. m. Diez minutos después, a las 4:13 p. m., cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó una motocicleta conducida por una mujer.

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Las investigaciones establecieron que la conductora era la misma persona que la había transportado durante la mañana al control prenatal. La preocupación entre sus familiares aumentó hacia las 6:00 p. m., cuando la pareja de Camila llegó a la vivienda y confirmó que no había regresado.

La búsqueda terminó el lunes 20 de julio, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer con características que coincidían con las de Camila en el kilómetro 3 de la vía al corregimiento La Buitrera, a un costado del río Meléndez.

Según el reporte oficial, el cuerpo estaba envuelto en sábanas, atado y presentaba un avanzado estado de descomposición, además de heridas causadas con arma cortopunzante. Las autoridades también informaron que presentaba signos de violencia.

En el lugar, los investigadores confirmaron que las prendas de vestir; un vestido largo de rayas beige y café, coincidían con la descripción entregada por la familia en la denuncia de desaparición.

Una mujer en motocicleta habría recogido a Camila Potosí, joven con ocho meses de embarazo, en las últimas imágenes conocidas antes de que fuera hallada muerta. /Foto: redes sociales

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Actualmente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali continúan con las diligencias para esclarecer el crimen.

Uno de los aspectos que analizan los investigadores son las declaraciones de la mujer que conducía la motocicleta, luego de que familiares de la víctima aseguraran que existen inconsistencias en su versión sobre el lugar donde, presuntamente, dejó a Camila la tarde de su desaparición.

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