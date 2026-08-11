Misteriosa muerte de profesor en Bogotá: salió en moto y apareció sin vida cerca de El Dorado

Las autoridades de Bogotá adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Milton Delgadillo, un docente de 49 años cuyo cuerpo fue encontrado en inmediaciones del aeropuerto El Dorado.

El hallazgo se produjo horas después de que sus familiares reportaran su desaparición, luego de perder contacto con él tras salir de su vivienda.

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De acuerdo con información entregada por allegados, el docente, conocido cariñosamente como “El Profe”, fue visto por última vez cuando salió de su residencia en el barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.



Delgadillo se movilizaba en una motocicleta Suzuki GS 500 de color negro. Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares iniciaron la búsqueda y posteriormente pusieron el caso en conocimiento de las autoridades.

¿Qué se sabe del caso de Milton Delgadillo?

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Uno de los elementos que ahora hace parte de la investigación son unos movimientos financieros que, según sus allegados, fueron detectados después de que perdieran contacto con el docente.

De acuerdo con las versiones conocidas, sus familiares identificaron transacciones inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellas un intento de transferencia que habría sido bloqueado por los sistemas de seguridad de la entidad financiera.

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Ante esta situación y la desaparición del profesor, la familia acudió a la Fiscalía General de la Nación para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Hallaron sin vida a Milton Delgadillo

Horas después de que se reportara su desaparición, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Milton Delgadillo en un sector cercano al aeropuerto El Dorado.

Tras el hallazgo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron los actos urgentes y las diligencias correspondientes para recopilar elementos que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

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Los investigadores trabajan en reconstruir la cronología de los hechos, desde el momento en que el docente salió de su vivienda hasta el lugar donde fue encontrado.

Por ahora, las autoridades no han esclarecido públicamente las circunstancias del fallecimiento. También permanece bajo investigación si los movimientos financieros reportados por sus familiares tienen alguna relación con el caso.

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La causa oficial de la muerte será determinada mediante los estudios forenses correspondientes. Mientras avanzan las investigaciones, familiares, allegados y miembros de la comunidad educativa esperan los resultados que permitan establecer qué ocurrió con el docente.

La motocicleta en la que se movilizaba también hace parte de los elementos que buscan ser ubicados y analizados dentro de la investigación.

