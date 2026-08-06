Pareja atacada en Fusagasugá presumía fajos de billetes y devoción a la Santa Muerte

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre Karen Vanessa Saldarriaga García y Andrés Felipe González Rodríguez, la pareja que perdió la vida tras el ataque ocurrido en un bar de Fusagasugá, Cundinamarca.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué ocurrió, en redes sociales comenzaron a viralizarse varios videos publicados por la mujer, en los que aparecía mostrando fajos de billetes y expresando su devoción por la Santa Muerte.

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Las imágenes han despertado un enorme interés entre los usuarios de internet y ahora hacen parte del contexto alrededor de un caso que continúa siendo investigado por la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cundinamarca.

Hasta el momento, las autoridades no han informado que esas publicaciones tengan relación con los hechos ocurridos. Sin embargo, el contenido compartido por Karen Vanessa ha sido ampliamente comentado desde que se conoció la identidad de las víctimas.

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Los videos de Karen Vanessa Saldarriaga que se hicieron virales

Luego de que trascendiera la identidad de la mujer, cientos de personas llegaron hasta su perfil de TikTok, identificado como @karen.saldarriaga16, donde encontraron numerosos videos publicados antes de su fallecimiento.

Entre las grabaciones que más llamaron la atención aparecen escenas en las que Karen Vanessa exhibía fajos de billetes mientras posaba frente a la cámara.

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Otras publicaciones también mostraban imágenes relacionadas con la Santa Muerte, figura que la creadora de contenido mencionaba y exhibía en algunos de sus videos.

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Así ocurrió el ataque dentro del establecimiento

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió hacia las 8:54 p. m. del sábado 1 de agosto en un establecimiento comercial ubicado en el sector del antiguo ancianato, en Fusagasugá.

Según la reconstrucción preliminar, un hombre que llevaba casco de motocicleta y una chaqueta negra ingresó al lugar sin retirarse el casco y caminó directamente hasta la mesa donde se encontraba la pareja compartiendo con varias personas.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia.

En las imágenes se observa que Karen Vanessa fue la primera en advertir lo que estaba por ocurrir. En un intento por proteger a Andrés Felipe González Rodríguez, se lanzó sobre él.

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Sin embargo, ambos resultaron gravemente heridos.

Karen Vanessa fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones. Andrés Felipe también fue llevado hacia un hospital, pero murió durante el traslado.