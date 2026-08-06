Ella era Angie Paola Jiménez, la joven hallada sin vida en Antioquia; tenía signos de tortura

El hallazgo del cuerpo sin vida de Angie Paola Jiménez Ruiz, una joven de 28 años que había sido reportada como desaparecida a finales de julio, generó una reacción de las autoridades en el suroeste de Antioquia.

El cuerpo fue encontrado en una zona rural, luego de varios días de búsqueda adelantada por sus familiares y apoyada por la comunidad mediante la difusión de información en redes sociales.

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Angie Paola Jiménez Ruiz, conocida en redes sociales como "Danna Ruiz", fue vista por última vez el pasado 30 de julio. Según la información recopilada por las autoridades, salió de su vivienda, ubicada en el municipio de Andes, hacia la 1:00 p. m.



Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella. Además, su teléfono celular permaneció apagado, lo que incrementó la preocupación y motivó la difusión masiva de su fotografía para obtener información sobre su paradero.

Durante varios días, las labores de búsqueda se extendieron por distintos municipios de Antioquia, sin resultados positivos.

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¿Cómo encontraron el cuerpo de Angie Paola Jiménez?

Tras varios días de incertidumbre, campesinos de la zona encontraron el cuerpo en la vereda Alto del Indio, en el sector conocido como El Filo, una zona cafetera rodeada de vegetación ubicada a unos 30 minutos del casco urbano.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba múltiples lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

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El levantamiento fue realizado con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, que facilitó el traslado a la morgue municipal para los procedimientos forenses correspondientes.

Las diligencias judiciales quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta la inspección técnica y la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades analizan varias hipótesis sobre los posibles móviles del caso. Entre ellas, investigan si el caso tendría relación con disputas por el control territorial o con otras dinámicas delictivas en la subregión, sin que hasta el momento exista una conclusión oficial.

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Angie Paola Jiménez de 28 fue encontrada sin vida y con varias heridas en su cuerpo Foto: imagen tomada de redes sociales

Avanza la investigación

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Los investigadores también buscan establecer si existe alguna relación entre este caso y el hallazgo reciente de un hombre sin identificar en la vereda Río Claro, también ubicada en zona rural del municipio. Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas.

El caso se conoce en medio de la preocupación por la violencia contra las mujeres en Antioquia. Según datos de la Fundación Sumapaz y del Instituto Nacional de Medicina Legal, las muertes de mujeres en el departamento continúan siendo motivo de alerta durante 2026.

La Fiscalía General de la Nación informó que continuará con las labores investigativas para identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, mientras brinda acompañamiento a los familiares de la víctima.