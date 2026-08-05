Valentina Ferrer rompe el silencio tras los rumores de una supuesta infidelidad de J Balvin

La modelo argentina Valentina Ferrer reapareció en redes sociales en medio de la controversia que involucra a su pareja, J Balvin, tras las declaraciones de una influencer mexicana que aseguró haber mantenido una relación con el cantante años atrás.

Sin hacer referencia directa a la polémica, Ferrer compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró algunos momentos de su rutina personal y profesional.

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Junto a las imágenes escribió:"Nos fuimos. Un poco de todo de estos días. La wacha, la mother y la modelo". La publicación despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes aprovecharon la sección de comentarios para preguntarle por la controversia que rodea al artista colombiano.



Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando un usuario etiquetó a J Balvin y comentó que esperaba su reacción. Ante esto, Ferrer respondió con humor."Díganle que le abrimos el concierto", escribió, acompañando el mensaje con emojis de risa.

¿Cuál es la polémica entre J Balvin y Valentina Ferrer?

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La controversia surgió luego de que la influencer y modelo mexicana Melanie Pavola compartiera en sus redes sociales varias fotografías antiguas junto a J Balvin, aparentemente tomadas en un camerino y acompañadas por un fragmento de la canción "Ambiente".

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Tras las preguntas de sus seguidores sobre la relación que mantenía con el artista, Pavola aseguró que ambos habrían sostenido un vínculo sentimental entre 2020 y 2021, periodo que coincidiría con el embarazo de Valentina Ferrer.

Según su versión, J Balvin la habría invitado a viajar a Nueva York y solo después de ese encuentro se enteró de que la modelo argentina estaba esperando un hijo del cantante, razón por la que decidió alejarse.

Además, la influencer afirmó que le habría enviado un mensaje a Valentina Ferrer para contarle lo sucedido y aseguró que actualmente el intérprete de "Mi gente" la tiene bloqueada en redes sociales.

¿J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer? Esto dijo la influenciadora que encendió las redes sociales /Foto: Instagram @jbalvin

¿J Balvin ya respondió a las acusaciones?

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Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Melanie Pavola.

Por su parte, Valentina Ferrer tampoco se refire de manera directa a las versiones que circulan en redes sociales. Sin embargo, su reciente publicación y la respuesta en tono de broma a uno de sus seguidores han sido interpretadas por algunos usuarios como una muestra de tranquilidad en medio de la polémica.

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Mientras tanto, la relación entre la modelo y el cantante continúa siendo objeto de atención por parte de sus seguidores y de la prensa de entretenimiento, a la espera de que alguno de los involucrados decida pronunciarse sobre el tema.