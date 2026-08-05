Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¡CONCIERTO GRATIS!
CICLOVÍA NOCTURNA
EL ENGAÑO A CAMILA POTOSÍ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aida Victoria sorprende a sus seguidores y anuncia su retiro de las redes: “Ya no quiero”

Aida Victoria sorprende a sus seguidores y anuncia su retiro de las redes: “Ya no quiero”

La influencer barranquillera sorprendió a sus seguidores al revelar que le queda poco tiempo en la creación de contenido y explicó por qué tomó esta decisión.

La creadora de contenido Aída Victoria Merlano luciendo un vestido azul estampado mientras se toma una fotografía frente
Aída Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa indefinida en las redes sociales
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al anunciar que planea retirarse de las redes sociales a finales de 2026, poniendo fin a una etapa en la que se consolidó como una de las influencers más reconocidas del país.

Tras varios años compartiendo aspectos de su vida personal y profesional, la barranquillera aseguró que decidió dar un paso al costado y alejarse del foco mediático.

Puedes leer: Antonela Roccuzzo reaparece con nuevas fotos tras polémica por el físico de Georgina

La noticia fue revelada durante una transmisión en vivo junto al streamer Escro, creador de contenido de las Bahamas, con quien ha mostrado una estrecha amistad en las últimas semanas. Allí habló sobre su futuro y explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Te puede interesar

Aída Victoria Merlano junto a una foto de J Balvin y Valentina Ferrer
Farándula

Aída Victoria reacciona a supuesta infidelidad de J Balvin con mensaje a Valentina Ferrer

Aida Victoria Merlano sentada en el asiento trasero de un vehículo con un recuadro del influencer Escro
Farándula

Aida Victoria revela qué hay detrás del beso con reconocido influencer: “Me hace feliz”

Durante la conversación, Aida Victoria agradeció el apoyo que viene recibiendo de su comunidad a lo largo de los años y destacó el vínculo que ha construido con sus seguidores.

"Yo tengo una comunidad hermosa, mis mujeres son lo máximo, nos hemos reído, nos agarramos de 'recocha', me han visto ser mamá, me han visto fracasar financieramente, me han visto triunfar financieramente, me han visto en un montón de facetas de mi vida", expresó.

La influencer aseguró que, si la decisión dependiera únicamente del cariño de su audiencia, seguiría creando contenido. "Yo las amo. Si fuera por la gente que me quiere, yo feliz seguiría", afirmó.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué se retira Aida Victoria?

Aunque reiteró el afecto que siente por sus seguidores, Aida Victoria explicó que ya no desea continuar con la imagen pública que la ha acompañado durante gran parte de su carrera. "Ya esto de ser una mujer polémica y mediática, ya no, ya no quiero", confesó durante la transmisión.

Puedes leer: Cintia Cossio revela los motivos de su separación con Jhoan López: ¿hubo infidelidad?

Con estas palabras, dejó claro que su intención es iniciar una nueva etapa lejos del constante escrutinio que implica su presencia en redes sociales.

Te puede interesar

Jorge Celedón cuenta en El Klub de La Kalle cómo terminó colado en la fiesta privada de Eduin Caz y Grupo Firme
Farándula

Jorge Celedón confiesa cómo se 'coló' en la fiesta de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme

Búfalo de Yo me llamo sonriendo frente a un micrófono durante una entrevista en cabina de radio
Farándula

Búfalo de ‘Yo me llamo’ confiesa su lucha contra el bullying y el origen de su personaje

Sin embargo, aclaró que su retiro no será inmediato. La creadora de contenido indicó que continuará publicando contenido durante el resto de 2026 y que su despedida definitiva está prevista para diciembre.

Publicidad

Hasta entonces, aseguró que mantendrá una actividad constante en sus plataformas y que buscará ofrecer a sus seguidores nuevos contenidos antes de cerrar este capítulo de su carrera digital.

Por lo cual, Aida Victoria Merlano pondrá fin a una etapa en la que compartió con millones de seguidores sus éxitos, dificultades y momentos más importantes de su vida personal y profesional.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Aida Victoria Merlano

Redes sociales

Chismes de famosos