Aida Victoria revela qué hay detrás del beso con reconocido influencer: “Me hace feliz”

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia tras pronunciarse públicamente sobre el vínculo que mantiene con David Darville, conocido en redes sociales como 'Escro'.

La atención se centró en ambos luego de que protagonizaran un beso durante una transmisión en vivo tras cumplir una serie de retos, lo que desató especulaciones sobre un posible romance entre los dos creadores de contenido.

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Ante las críticas y los comentarios de sus seguidores, Merlano utilizó sus redes sociales para aclarar cuál es la relación que mantiene con el streamer y productor musical oriundo de las Bahamas.



¿Qué dijo Aida Victoria sobre el creador de contenido 'Escro'?

A través de una transmisión en Instagram, la influenciadora explicó que, aunque entiende la preocupación de sus seguidores, la relación que ha construido con David Darville va más allá del personaje que muestra en internet.

"Escro es el personaje de las redes sociales y David es el ser humano que está detrás de ese personaje. Estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz, me gusta colaborar con él, me gusta hacer contenido con él", expresó.

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Con estas declaraciones, la empresaria quiso diferenciar la imagen pública de 'Escro' de la personalidad de Darville, a quien describió como una persona muy distinta a la que se ve en redes sociales.

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Las reacciones entre los internautas fueron muy divididas. Mientras algunos apoyan la posibilidad de una nueva relación sentimental, otros consideran que la influenciadora debería permanecer soltera por más tiempo.

Estos comentarios surgieron poco después de que Merlano confirmara el fin de su relación con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', con quien tuvo a su hijo Emiliano. La pareja terminó su noviazgo mientras ella estaba embarazada.

¿Aida Victoria tiene una relación con 'Escro?

Frente a los cuestionamientos por sus constantes colaboraciones con Darville, la barranquillera explicó que busca explorar nuevos formatos y diversificar el contenido que comparte con su audiencia.

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"Obviamente ustedes saben que yo como que estoy intentando hacer muchas cosas. Quiero variar, quiero que me vean en diferentes escenarios, haciendo diferentes cosas y obviamente yo no voy a limitar nunca mi contenido a una colaboración", manifestó.

Finalmente, Aída Victoria reiteró que comprende la intención de quienes buscan protegerla, pero aseguró que la opinión que tiene sobre David Darville responde a la experiencia que ha tenido al conocerlo.

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"Entiendo de dónde vienen los comentarios y entiendo también como que de alguna manera muchas personas me quieren proteger, pero ya... Le tengo cariño, lo quiero mucho", concluyó.

Por ahora, ambos continúan apareciendo juntos en transmisiones en vivo y otros espacios públicos, lo que mantiene la expectativa de sus seguidores sobre si su relación es únicamente una amistad o podría convertirse en un romance.