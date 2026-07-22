¿Recuerdas Vecinos? Ella es la actriz que encontró el amor con uno de los Hermanos Gasca

'Vecinos' sigue siendo una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana. Entre los personajes que dejaron huella aparece Ligia, interpretada por Diana Mendoza, una estudiante del edificio Fontainebleau que se ganó el cariño de los televidentes por su personalidad y su historia junto a Tatiana y Álvaro.

Fuera de las cámaras, la actriz también construyó una historia que pocos conocen. Desde hace más de quince años comparte su vida con el mexicano Raúl Gasca, artista e integrante del Circo Hermanos Gasca, con quien formó una familia y tuvo a su hija Martina, nacida en septiembre de 2020.

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Aunque muchos la recuerdan por sus apariciones en televisión, Diana decidió bajar el ritmo de su carrera para dedicar más tiempo a su hogar. Sin dejar por completo la actuación, también participa en proyectos teatrales y comparte contenido relacionado con bienestar, ejercicio y belleza a través de sus redes sociales.



El inicio de su relación estuvo lejos de ser un amor a primera vista. Según contó Raúl Gasca durante el programa 'Se dice de mí', ambos coincidieron gracias al actor Fabián Mendoza mientras realizaban una grabación relacionada con el tradicional acto del Hombre Bala.

Al recordar ese día, el artista explicó: "Yo me conocí con Diana por un amigo, un amigo actor, Fabián Mendoza". Lo que parecía una reunión de trabajo terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en el comienzo de una relación que supera los quince años.

Sin embargo, la primera impresión no fue precisamente positiva. Diana recordó que Raúl no la reconoció, a pesar de que en ese momento 'Vecinos' atravesaba uno de sus mejores momentos

de audiencia. Entre risas confesó: "Me cayó tan gordo", al considerar que la actitud del mexicano había sido algo grosera.

Raúl también habló sobre ese episodio y reconoció que, cuando vio llegar a Fabián acompañado de Diana, preguntó quién era ella porque no la identificó. Ninguno imaginaba que ese incómodo momento terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más duraderas del entretenimiento colombiano.

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Con el paso de los años, la relación se fortaleció hasta el punto de compartir una vida completamente distinta a la que muchos imaginaban. En 2014 la pareja llamó la atención al revelar que vivían en una casa rodante ubicada dentro de las instalaciones del circo, mientras recorrían diferentes ciudades del país.

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Sobre las decisiones que tomó en su carrera, Diana aseguró que nunca se arrepintió de darle prioridad a su familia: "Sé que he dejado muchas cosas de mi carrera actoral por querer construir una familia y tener mi hogar".

Actualmente, ambos mantienen un perfil reservado y son pocas las fotografías que comparten juntos. La actriz suele publicar contenido relacionado con su trabajo, rutinas de ejercicio y algunos momentos familiares, mientras Raúl continúa dedicado a las actividades del Circo Hermanos Gasca.

En varias ocasiones circularon rumores sobre una posible separación. Sin embargo, la pareja continúa unida y durante la entrevista Raúl Gasca aseguró que la actriz: "Es muy cariñosa

¿Quién es Raúl Gasca, la pareja de Diana Mendoza?

Raúl Gasca pertenece a una de las familias circenses más reconocidas de Colombia. Como integrante del Circo Hermanos Gasca, dedica gran parte de su vida a recorrer el país llevando espectáculos a diferentes ciudades y municipios.

Durante su participación en 'Se dice de mí', el artista también habló sobre el cariño que siente por Colombia y recordó que su familia llegó al país hace varias décadas. Según afirmó: "Desde que mi papá pisó tierras colombianas... han apoyado al circo".

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El hermano Gasca continúa liderando los espectáculos del circo; se siente respaldado por sus hijos y sobrinos, afirmando que “hoy en día como artista de circo puedo relajarme un poquito más porque están en ellos”.

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Raúl no ocultó la admiración que siente por la actriz y destacó las cualidades que más valora de ella: "Es una persona muy ejemplar", dejando claro que, más allá de la fama, su mayor orgullo es la familia que construyeron.