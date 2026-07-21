Sara Corrales reaparece y cuenta cómo vivió el sismo de magnitud 7.4 en México

La actriz y empresaria colombiana Sara Corrales, quien reside en México desde hace varios años, tranquilizó a sus seguidores tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió ese país el pasado 17 de julio.

El movimiento telúrico, con epicentro en el estado de Guerrero, fue sentido en varias regiones y despertó la preocupación de miles de usuarios en redes sociales, quienes querían conocer el estado de salud de la artista y de su familia.

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La inquietud aumentó debido a que Corrales atraviesa una nueva etapa en su vida tras convertirse en madre de Mila hace apenas dos meses. Ante los numerosos mensajes recibidos, la antioqueña, de 40 años, acudió a sus historias de Instagram para agradecer el cariño de sus seguidores y aclarar que tanto ella como su familia se encontraban bien.



"¡No joda, cómo las quiero yo a ustedes! De verdad, muchas gracias, porque siento que somos como hermanas. Todas me han preguntado: 'Sarita, ¿cómo estás con el temblor?'", expresó al inicio de su mensaje en una historia de Instagram.

¿Qué dijo Sara Corrales sobre el sismo en México?

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Aunque el sismo alcanzó una magnitud de 7.4, la actriz explicó que, debido a la zona donde vive, ni ella ni su hija percibieron el movimiento. Incluso aseguró que se enteró de lo ocurrido gracias a los mensajes que comenzó a recibir en redes sociales.

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"Me vine a enterar del temblor por ustedes. ¡No sentimos absolutamente nada! Esta niña anda por aquí en la flojera total, con sus moñitos (...) Empecé a leer si estaba bien mi familia, pero todo bien por acá", comentó a sus seguidores con una publicación en Instagram.

La preocupación de sus seguidores también estaba relacionada con el bienestar de Mila, nacida el pasado 17 de mayo y fruto de la relación de la actriz con el empresario Damián Pasquini.

Desde el nacimiento de su hija, Sara Corrales viene compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa como madre, aunque ha optado por mantener en reserva gran parte de su vida familiar.

Tras su pronunciamiento, cientos de seguidores reaccionaron con mensajes de alivio y buenos deseos al confirmar que tanto la actriz como sus seres queridos se encontraban fuera de peligro.

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