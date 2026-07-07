Revelan los supuestos planes de boda de Gerard Piqué y Clara Chía: ¿invitarán a Shakira?

La relación entre el exfutbolista Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúa siendo uno de los temas más seguidos por la prensa de entretenimiento, en especial, después de que se conocieran los posibles planes a futuro que tendrían.

Aunque la pareja trata de mantener un perfil reservado en Barcelona desde que hizo pública su relación, en los últimos días surgieron versiones que apuntan a que estaría preparando un nuevo paso en su proyecto de vida, incluido un supuesto matrimonio en 2027.

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Según informó el periodista argentino Javier Ceriani, ambos atraviesan uno de los momentos más estables de su relación, lo que habría impulsado conversaciones sobre una futura boda.



"Estaríamos preparando para el 2027 la boda, gran boda entre ellos dos", aseguró el periodista durante su programa. Sin embargo, ni Piqué ni Clara Chía han confirmado estas versiones. De hecho, el propio Ceriani aclaró que no existe información oficial sobre la fecha, el lugar o la lista de invitados.

¿Qué más se conoció sobre Piqué y Clara Chía?

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Otro de los rumores que llamó la atención señala que la pareja estaría planeando formar una familia, según se mencionó en el mismo programa argentino.

De acuerdo con la información divulgada por Ceriani, ambos habrían sido vistos en una clínica especializada de Barcelona, donde supuestamente realizaron un procedimiento relacionado con su planificación familiar.

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"Te puedo confirmar de manera extraoficial que Clara Chía y el exfutbolista Gerard Piqué, en estos días, en una clínica de Barcelona, habrían congelado embriones fecundados", afirmó el periodista.

De ser cierta esta información, la supuesta congelación de embriones estaría alineada con los rumores sobre una boda en 2027, por lo que ese año podría convertirse en un momento clave para la relación de la pareja.

Desde que iniciaron su relación tras la separación de Piqué y Shakira, ambos han intentado mantener una vida alejada de la exposición mediática. No obstante, cualquier información relacionada con ellos suele convertirse rápidamente en tendencia.

Por el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chía Martí se han pronunciado sobre estas versiones. Mientras tanto, las especulaciones sobre una posible boda y la planificación de su futuro familiar continúan generando expectativa entre sus seguidores.

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