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VIDEO: Cantante vallenato se cayó en plena tarima y se fracturó la tibia y los tobillos

El cantante vallenato fue trasladado a una clínica de Valledupar y deberá esperar varios días antes del procedimiento médico.

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Churo Díaz sufrió fracturas de tibia y tobillo tras caída en tarima
Fotos: capturas de video X @notiredveinfo
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 17 de ago, 2026

El cantante vallenato Churo Díaz atraviesa horas de recuperación después de sufrir una caída desde la tarima durante una presentación en el municipio de Codazzi.

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El accidente ocurrió mientras desarrollaba su show y obligó a su equipo de trabajo a activar de inmediato el protocolo de atención para trasladarlo a un centro médico de Valledupar.

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De acuerdo con el comunicado entregado por la organización del artista, Churo Díaz se encuentra estable y permanece bajo observación médica. La valoración determinó que presenta fracturas en miembros inferiores, específicamente en la tibia y el tobillo.

El incidente generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que comenzaran a circular versiones sobre el estado de salud del cantante. Sin embargo, su equipo confirmó que está acompañado por familiares y colaboradores mientras avanza el proceso de recuperación.

Churo Díaz sufrió la caída durante su presentación en Codazzi

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El accidente se presentó durante el concierto que Churo Díaz ofrecía en Codazzi. En medio del espectáculo, el cantante cayó desde la tarima y tuvo que recibir atención después del incidente.

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“Durante el desarrollo de su show, el artista sufrió una caída desde la tarima. De inmediato, su equipo de trabajo activó el protocolo de atención y realizó su traslado a la Clínica Cardiovascular de Valledupar, donde recibió valoración y atención médica”, explicó la organización en el comunicado.

Tras ser llevado al centro asistencial, los profesionales de la salud realizaron la evaluación correspondiente y determinaron las lesiones que sufrió en sus extremidades inferiores.

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El equipo del cantante indicó que Churo Díaz permanece estable y enfocado en su recuperación, mientras espera la evolución de las zonas afectadas.

La noticia rápidamente llamó la atención de los seguidores del artista vallenato, quienes han expresado mensajes de apoyo y buenos deseos a través de redes sociales.

Churo Díaz deberá esperar antes de la cirugía

Uno de los aspectos que más llamó la atención del comunicado tiene que ver con el procedimiento que deberá enfrentar el artista. Según la valoración médica, primero será necesario esperar entre cuatro y ocho días para permitir que disminuya la inflamación en las áreas afectadas.

Una vez cumplido ese periodo, se realizará el procedimiento quirúrgico requerido para estabilizar las fracturas.

La organización explicó que esta espera hace parte del proceso médico establecido para atender las lesiones ocasionadas por la caída.

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Por ahora, el objetivo es que Churo Díaz permanezca tranquilo y pueda avanzar adecuadamente en su recuperación antes de entrar a cirugía.

“Agradecemos a Dios que el accidente no haya generado consecuencias de mayor gravedad y, especialmente, a todos los seguidores, amigos y medios de comunicación que han expresado su preocupación, cariño y buenos deseos por la pronta recuperación del artista”, señaló su equipo.

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Churo Díaz permanece acompañado por su familia

Pese a las fracturas y al procedimiento que deberá realizarse, el mensaje entregado por la organización busca transmitir tranquilidad a quienes han preguntado por el estado del cantante.

“Churo está bien, rodeado de su familia y de su equipo de trabajo, con toda la actitud y disposición para afrontar este proceso de recuperación”, indicaron.

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El artista deberá concentrarse ahora en el descanso y en las indicaciones médicas mientras llega el momento de la intervención.

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“Por ahora, necesita descanso, tranquilidad y mucho cariño”, concluyó el comunicado.

Así, después de una noche que comenzó sobre los escenarios y terminó con una atención médica de urgencia, Churo Díaz permanece bajo cuidado profesional en Valledupar. Su equipo seguirá atento a la evolución de las fracturas en tibia y tobillo y al procedimiento que será realizado una vez disminuya la inflamación.

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Mira también: La última conversación que Churo Díaz tuvo con Omar Geles

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