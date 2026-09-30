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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Herrera revela por qué aceptó la propuesta de WestCol para participar en Stream Fighters

Herrera revela por qué aceptó la propuesta de WestCol para participar en Stream Fighters

El cantante urbano de 22 años aclara cómo la llamada de Carlos, mánager del influencer, transformó un histórico distanciamiento en redes en una alianza comercial.

¿Por qué WestCol invitó a Herrera a Stream Fighters? Origen de su pelea y contrato
¿Por qué WestCol invitó a Herrera a Stream Fighters? Origen de su pelea y contrato
Foto: redes de WestCol y Herrera
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Si te preguntabas cómo dos figuras del entretenimiento digital pasaron del enfrentamiento público a compartir escenario, aquí te contamos la historia completa.

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Tras años de tiraderas y disputas en plataformas digitales, el cantante urbano Herrera y el influencer WestCol sorprendieron a su audiencia al confirmar su colaboración para el evento Stream Fighters.
Puedes leer: ¿Yaya iba a pelear en Stream Fighter? Reveló qué pasó con Luisa Castro, novia de Westcol

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Lo que durante mucho tiempo fue una intensa rivalidad en internet se transformó en un acuerdo comercial y de entretenimiento enfocado en el presente y el futuro.

En entrevista con el canal La Kalle, Herrera rompió el silencio para explicar cómo se gestó la invitación, la verdad sobre el acoso digital que sufrió en el pasado y los detalles del show musical que prepara.

¿Por qué WestCol invitó a Herrera a Stream Fighters y cómo se dio el acercamiento?

La integración de Herrera a la programación de Stream Fighters no surgió de una conversación directa entre ambos creadores al inicio, sino por intermedio de Carlos, mánager de WestCol.

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Según relató el artista, él se encontraba en sus actividades habituales cuando recibió la llamada telefónica del mánager para proponerle sumarse al proyecto.

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El cantante de 22 años interpretó esta llamada como una alianza estratégica de negocios y una oportunidad de colaboración profesional dentro de la industria.

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Herrera afirmó que comprende el tipo de contenido que maneja WestCol y que, aunque el pasado no se borra ni se olvidan los errores de lado y lado, lo verdaderamente importante es el trabajo que están construyendo.

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Para el intérprete, ambos son jóvenes soñadores que han recibido una oportunidad valiosa y deben asumirla con mayor responsabilidad.

En cuanto a los términos económicos y las especificaciones técnicas del combate, Herrera aclaró que por cláusulas del contrato no puede revelar las cifras de dinero ni el número de libras acordado.

Sin embargo, destacó un beneficio clave dentro de la negociación: la producción del evento, liderada por Vanessa, Stream Fighters y WestCol, le otorgó un tiempo extendido para realizar su show musical de entrada.

Además, reveló que decidió invertir la totalidad de lo ganado en Stream Fighters dentro del montaje de su presentación, e incluso aportar recursos de su propio bolsillo para brindar un espectáculo de primer nivel.
Puedes leer: Luisa Castro responde a Yaya Muñoz tras retarla en Stream Fighter: “Ni en el radar”

¿Cómo comenzó la pelea entre Herrera y WestCol y qué impacto tuvo en el cantante?

El conflicto mediático entre Herrera y WestCol se remonta a la época de la pandemia y periodos previos.

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El origen de la polémica estuvo vinculado a una antigua relación sentimental de Herrera; en aquel momento, su entonces pareja participaba en las transmisiones en vivo de WestCol, lo que desencadenó discusiones, conversaciones públicas y un continuo cruce de palabras.

A raíz de esta exposición, la comunidad de seguidores de WestCol comenzó a enviarle "hate" masivo a Herrera. La situación escaló hasta el punto en que el cantante fue encasillado como un "meme" en redes sociales, lo que perjudicó el posicionamiento de su carrera artística y afectó sus transmisiones en directo.

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A pesar de la presión en plataformas digitales y de atravesar momentos difíciles, el artista aseguró que no contempló abandonar su carrera artística.

Para Herrera, enfrentarse al rechazo digital funcionó como un proceso que forjó su carácter y le enseñó a asumir los golpes y caídas. Explicó además que mantiene su tranquilidad personal sabiendo diferenciar su verdadera identidad de la percepción pública que existe en internet.

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¿Cuál es la historia de Herrera y qué se viene para su proyecto musical?

Más allá de la faceta deportiva y del espectáculo en Stream Fighters, Herrera lleva más de dos o tres años en un proceso estructurado para consolidar lo que define como el "nuevo Herrera".

Su propuesta abarca géneros como la música urbana y los corridos, contando además con el respaldo del fandom de JH.

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Con 22 años, el joven proviene de un hogar donde se le inculcaron valores, aunque enfrentaron limitaciones económicas durante su infancia, como diciembres sin regalos o momentos con pocos pares de zapatos.

Por esta razón, el cantante señala que su objetivo actual en la música no es promover letras pesadas, sino inspirar a la juventud a buscar el conocimiento, tomar libros y salir adelante con decisiones positivas.

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Su presencia en Stream Fighters se convierte así en una vitrina para mostrar su evolución artística y profesional ante el público.

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