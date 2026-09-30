¿Tienes el sueldo embargado y vas a renunciar? Lo que pasará con tu liquidación

Si tienes una retención judicial sobre tus ingresos y te preguntas qué ocurrirá con esa obligación financiera si decides dejar tu puesto o si te despiden, debes comprender bien cómo opera el marco legal en Colombia.

Muchas personas asumen erróneamente que al terminar el contrato laboral el problema o la deuda desaparece automáticamente, pero la realidad jurídica es muy diferente.

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¿Qué pasa con un embargo de sueldo si renuncias o quedas desempleado en Colombia?

Cuando renuncias a tu trabajo o atraviesas un despido teniendo una medida cautelar sobre tu sueldo, el embargo se suspende temporalmente debido a tu condición o calidad de cesante.



Sin embargo, esto no significa en absoluto que la medida o la deuda con el acreedor se hayan extinguido o eliminado.



En Colombia, cualquier persona natural puede ser objeto de un embargo cuando incumple sus obligaciones económicas frente a entidades privadas, entidades públicas o ante otras personas naturales.

Estas medidas preventivas las decreta un juez de la República para garantizar el pago de las acreencias, aunque ciertas autoridades públicas como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las Secretarías de Hacienda o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tienen la facultad legal de adelantar procesos de cobro coactivo.

Es clave que sepas que un embargo puede recaer sobre tus bienes, tus cuentas en entidades bancarias, tu salario mensual e incluso sobre los saldos que tengas o recibas en billeteras digitales como Nequi o Daviplata.

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Además, por regla general, aunque existe un proceso previo judicial o administrativo donde las partes pueden conciliar o hacerse escuchar, las medidas cautelares se notifican formalmente únicamente después de haber sido ejecutadas por la autoridad competente.

Por esta razón, la retención toma por sorpresa a muchos deudores, aunque cuenta con todo el respaldo legal.

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Por lo tanto, si quedas desempleado, la orden judicial entra en una pausa temporal mientras permaneces sin empleo o sin percibir otros ingresos, pero la deuda sigue completamente vigente a la espera de que vuelvas a vincularte laboralmente o a generar ingresos de cualquier tipo.

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¿Cómo afecta un embargo salarial la liquidación final y tus indemnizaciones?

Uno de los puntos que genera mayor duda al terminar la relación laboral es el destino de la liquidación del trabajador. Si renuncias o te despiden, la ley establece que el empleador tiene la obligación estricta de acatar la orden dictada por el juez encargado del proceso.

De esta manera, si la empresa debe entregarte valores por concepto de liquidación de contrato, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales, el empleador deberá efectuar los descuentos correspondientes según el porcentaje estipulado en la medida cautelar.

En términos prácticos, esto significa que el valor o monto mensual fijado por el juzgado a la hora de determinar el embargo será restado directamente del saldo total de tu liquidación final.

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Así, el dinero de tus prestaciones o indemnización servirá para abonar al proceso judicial antes de que se te entregue el excedente.

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¿Cuánto dinero te pueden embargar del salario según el tipo de deuda?

El monto exacto que la autoridad judicial ordena descontar mensualmente depende de forma directa de la naturaleza de la deuda que dio origen al proceso, así como del patrimonio y los ingresos de la persona.

En primer lugar, para deudas de carácter comercial o financiero —tales como compromisos pendientes con bancos, almacenes de cadena o tarjetas de crédito—, la ley fija que el embargo únicamente puede aplicarse sobre la quinta parte (el 20%) de lo que exceda el valor del salario mínimo legal mensual vigente.

Por ejemplo, si tus ingresos superan en $1.000.000 de pesos el salario mínimo (alcanzando un total de $2.750.905 pesos), el descuento mensual que te podrán realizar corresponderá a $200.000 pesos.

En segundo lugar, existe una excepción fundamental prevista en la legislación cuando se trata de deudas por alimentos.

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En estos casos específicos, la ley autoriza descontar hasta el 50% de cualquier sueldo, incluso si el trabajador devenga únicamente un salario mínimo.

Esta excepción legal busca priorizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias sobre el resto de las acreencias ordinarias.

