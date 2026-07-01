Ojo trabajadores: 4 cambios drásticos que impactan tu sueldo y horario en Colombia en julio

La implementación de la Ley 2466 de 2025, ampliamente conocida como la Reforma Laboral en Colombia, continúa transformando de manera profunda las condiciones de trabajo en todo el territorio nacional.

Aunque esta ambiciosa norma fue sancionada originalmente en 2025, varias de sus disposiciones más estructurales se diseñaron para aplicarse de forma escalonada.

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Precisamente, durante julio de 2026 entran en vigor nuevos cambios cruciales que impactarán directamente tanto a los trabajadores de empresas privadas como a los empleadores en sus nóminas.

Estas modificaciones forman parte del proceso de actualización de diferentes artículos del Código Sustantivo del Trabajo, así como de disposiciones previas de la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002. A continuación, detallamos cuáles son las cuatro medidas principales que empiezan a regir este mes.

1. El recargo por trabajar domingos y festivos aumenta al 90%

Uno de los beneficios más significativos para la fuerza laboral del país beneficia a quienes deben cumplir funciones durante los días de descanso obligatorio. A partir de este mes, el recargo dominical y festivo pasa del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria.

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Este incremento económico hace parte de la transición progresiva establecida en el texto de la reforma.

El objetivo final de la ley es que, en los próximos años, este recargo alcance el 100% de la remuneración, logrando así fortalecer el poder adquisitivo de quienes sacrifican sus fines de semana por motivos operativos.

Subsidio para trabajadores colombianos que pocos aprovechan; lo da la EPS Foto: Gemini

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2. Reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales

El cambio más esperado del año por millones de empleados comenzará a regir oficialmente el 15 de julio de 2026. Desde esta fecha exacta, la jurnada máxima legal en Colombia disminuirá de 44 a 42 horas semanales.

Es fundamental aclarar que esta reducción del tiempo de trabajo no implica bajo ninguna circunstancia una disminución en la remuneración mensual ni afectará el cálculo de las prestaciones sociales de ley.

Por el contrario, la medida busca favorecer un equilibrio real entre la vida laboral y familiar de los empleados, obligando a las empresas a optimizar sus procesos de productividad diaria sin tocar los salarios acordados.

3. El Día de la Familia deja de ser obligatorio para las empresas

Con la entrada en vigencia de estas nuevas dinámicas horarias, los empleadores ya no tendrán la obligación legal de otorgar la jornada semestral conocida popularmente como el Día de la Familia.

Esta contraprestación desaparece del mapa normativo debido a que el Gobierno Nacional determinó que la reducción gradual de la jornada laboral ordinaria ya cumple con un propósito similar, al garantizar de forma permanente más tiempo libre de calidad para los trabajadores fuera de las oficinas y fábricas.

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4. Nuevo festivo en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Julio también estrena un nuevo día festivo en Colombia. Se trata de la conmemoración religiosa a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Aunque la fecha oficial corresponde al 9 de julio, el descanso remunerado se trasladará este año al lunes 13 de julio, aplicando la normativa de traslados de días feriados del país, permitiendo un nuevo fin de semana largo para el turismo y el descanso nacional.

