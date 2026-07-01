Revelan necropsia de Natalia Villalba: Medicina Legal confirmó cómo fueron sus últimas horas

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el caso de Natalia Villalba, la mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento del sector de Chicó, en Bogotá.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó los resultados de la necropsia, documento que ahora hace parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso judicial.

Según explicó el funcionario, el examen forense permitió establecer que Natalia Villalba recibió un trauma contundente en la cabeza, lesión que ocasionó su fallecimiento.

Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado para ser introducido en una maleta, un hallazgo que quedó plenamente documentado en el informe pericial.

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Las conclusiones de Medicina Legal se convierten en una pieza clave dentro del proceso que adelantan las autoridades contra el ciudadano británico Foster Martinson, quien enfrenta una investigación por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Durante sus declaraciones, Ariel Cortés explicó cómo los especialistas lograron determinar la causa del fallecimiento pese a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

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“Sí hubo un trauma contundente y ella, después del trauma, fallece y es incorporada en una maleta. La manera y la causa de muerte se determinó en la necropsia (…) Sí, le pegaron un golpe en la cabeza”, afirmó el director de Medicina Legal.

El funcionario también explicó por qué el cuerpo fue encontrado dentro de una maleta y qué significó ese hallazgo para los expertos encargados del caso.

“Cuando una persona llega en una maleta, es porque generalmente la persona es descuartizada o por partes, es incorporada a la maleta, y eso fue lo que sucedió con ella”, señaló Cortés.

Revelan que Natalia Villalba tenía “quemadas las huellas”; así la encontraron Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué reveló la investigación sobre el apartamento donde fue hallada Natalia Villalba?

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, luego de introducir el cuerpo en la maleta, este permaneció durante cinco días debajo de la ducha del apartamento.

Las autoridades consideran que esa situación habría buscado modificar las condiciones del cuerpo mientras el implicado abandonaba el país e intentaba eliminar algunas señales que pudieran relacionarlo con los hechos.

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Sobre este aspecto, Ariel Cortés explicó que el contacto permanente con el agua genera un proceso que representa un reto adicional para los especialistas forenses.

“Es un tema álgido, porque eso hace que sea mucho más rápida la descomposición del cuerpo (…) Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, pues más rápido la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas, por ejemplo, de la lofoscopia, que es tomar las huellas dactilares”, indicó.

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A pesar de esas dificultades, Medicina Legal confirmó que logró establecer plenamente la identidad de la víctima mediante diferentes procedimientos científicos.

El director de la entidad explicó que las pruebas de ADN fueron determinantes para confirmar que el cuerpo correspondía al de Natalia Villalba.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

La cronología del caso de Natalia Villalba

El caso comenzó a conocerse públicamente el lunes 22 de junio, cuando una trabajadora ingresó al apartamento ubicado en el norte de Bogotá y encontró una maleta que contenía el cuerpo de la mujer.

Desde ese momento, los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y análisis de los movimientos realizados por las personas que estuvieron en el inmueble durante los días previos.

Las imágenes obtenidas permitieron establecer la presencia del ciudadano británico Foster Martinson en el apartamento antes del hallazgo. De acuerdo con las autoridades, las evidencias indican que ingresó al lugar cuando Natalia Villalba se encontraba sola y posteriormente salió del edificio.

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Los elementos recopilados por el CTI también sirvieron para reconstruir parte de los movimientos realizados después de los hechos y fortalecer la investigación que hoy continúa en manos de la Fiscalía.