Británico rompe el silencio tras el caso de Natalia Villalba: "Salí a comer helado y volví"

El ciudadano británico Foster Smith, señalado por las autoridades colombianas dentro del caso de Natalia Villalba Angarita, entregó su versión sobre lo ocurrido durante los días en que desapareció la colombiana.

Mientras la investigación continúa avanzando, el hombre aseguró que no estuvo en el apartamento donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de la mujer y afirmó que pasó buena parte de ese día viendo un partido de fútbol.

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Sus declaraciones fueron publicadas por The Sun, medio que además revisó varios aspectos de su relato y encontró inconsistencias frente a los tiempos establecidos por las autoridades.

Según la reconstrucción de los hechos, Natalia Villalba habría fallecido el 18 de junio.

Su madre, Claudia, aseguró que ese día su hija dejó de responder los mensajes de WhatsApp durante la tarde. Días después, el 22 de junio, el cuerpo fue encontrado dentro de una maleta gris ubicada bajo la bañera del apartamento, donde, de acuerdo con la investigación, el agua permanecía corriendo.

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Británico rompe el silencio y entrega su versión a The Sun

En la entrevista aseguró que durante el momento en el que, según él, ocurrieron los hechos, se encontraba viendo el compromiso entre Inglaterra y Croacia en un establecimiento de Bogotá.

"Estaba viendo el partido entre Inglaterra y Croacia en una pantalla gigante en un pub irlandés, así que no fui yo", dijo a The Sun.Posteriormente agregó:

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"Después del partido, me fui a un centro comercial, comí algo, me compré un helado y volví más tarde para los partidos siguientes", afirmó. El ciudadano británico también manifestó:

"No me fui con nadie y me dormí a eso de las 11 de la noche".

De acuerdo con el medio británico, Foster Smith incluso envió varias fotografías con el propósito de respaldar la versión que estaba entregando durante la entrevista.

Británico habría jurado venganza por sus exparejas /Foto: redes sociales

The Sun señala inconsistencias en su relato

Aunque Foster Smith sostuvo esa versión de los hechos, se encontraron varias inconsistencias al revisar la cronología de su relato.

Según esto, el partido entre Inglaterra y Croacia al que hace referencia comenzó sobre las 3:00 de la tarde, mientras que, según la investigación adelantada por las autoridades colombianas, el fallecimiento de Natalia Villalba habría ocurrido en un intervalo comprendido entre las 11:30 de la mañana y las 5:30 del día siguiente.

El medio británico también señaló que, durante la conversación, Foster Smith aseguró que únicamente utilizaba dinero en efectivo. Sin embargo, posteriormente mostró un recibo que contenía información relacionada con una tarjeta de crédito.

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Otro de los puntos mencionados tiene relación con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio.

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El británico sostuvo que las grabaciones no correspondían a él y aseguró que en realidad estaba sacando la basura, descartando la versión según la cual estaría manipulando unas sábanas.

Además, inicialmente negó haber abandonado Colombia. No obstante, poco después reconoció que se encontraba en Quito, Ecuador, mientras organizaba un vuelo con destino al Reino Unido.

Según Foster Smith, decidió salir de Colombia porque había recibido amenazas de muerte por parte de delincuentes locales debido a una deuda.