Británico habría jurado vengarse de sus ex: nueva pista en caso Natalia; habló de un hacha

La investigación por la muerte de Natalia Villalba sumó un nuevo elemento que podría resultar determinante en el avance del caso.

En las últimas horas se conoció el expediente judicial del condado de Dorset, en Inglaterra, donde aparecen antecedentes relacionados con Matthew Ashley Foster Smith, el ciudadano británico que actualmente es buscado por las autoridades colombianas tras haber sido la última persona vista con la modelo cucuteña.

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El caso continúa siendo prioridad para la Fiscalía, que mantiene intercambio de información con autoridades de al menos tres países para ubicar el paradero del extranjero. Mientras esa cooperación internacional avanza, el documento conocido por EL TIEMPO revela un testimonio que hoy vuelve a cobrar relevancia dentro de la investigación.

Matthew Ashley Foster Smith, de 46 años, aparece como una de las principales personas de interés dentro del proceso que busca esclarecer lo ocurrido con Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes 22 de junio de 2026 al mediodía en el apartamento 706 del edificio Morph, ubicado en el norte de Bogotá.

La mujer, de 36 años, era oriunda de Cúcuta y se desempeñaba como modelo, diseñadora gráfica y emprendedora. Se encontraba hospedándose temporalmente en ese inmueble mientras buscaba una vivienda permanente en la capital.

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El hallazgo ocurrió cuando una trabajadora del servicio de limpieza ingresó al apartamento porque el tiempo de la reserva había terminado. Al entrar escuchó que la ducha permanecía abierta y posteriormente encontró el cuerpo oculto dentro de una maleta gris en el baño.

El testimonio sobre un hacha

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del expediente británico conocido por EL TIEMPO corresponde a la declaración entregada por un amigo de Foster Smith ante un Tribunal de la Corona de Bournemouth.

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Según ese testimonio, después de terminar una relación sentimental e iniciar otra que tampoco prosperó, el ciudadano británico manifestó su intención de vengarse de ambas mujeres.

De acuerdo con esa declaración, el hombre envió mensajes en los que afirmaba que conseguiría un hacha y "destrozaría a las mujeres". Incluso, habría escrito una frase que quedó consignada en el expediente: "Si voy a acabar golpeado, que valga la pena".

Matthew Foster: foto del británico vinculado al caso de Natalia Villalba /Foto: redes sociales

Fue precisamente ese allegado quien decidió informar lo sucedido a la Policía de Dorset, situación que derivó en la captura de Foster Smith el 21 de junio de ese proceso judicial en Reino Unido.

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El expediente también señala que el británico negó inicialmente las acusaciones. Sin embargo, posteriormente aceptó su responsabilidad por incumplir una orden de alejamiento que tenía vigente respecto a una expareja.

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Además, EL TIEMPO estableció que Foster Smith recibió una condena de dos años y dos meses en 2023 por acechar a una exnovia, seguirla hasta un gimnasio y divulgar imágenes privadas luego de la ruptura de esa relación.

Las pistas que siguen las autoridades colombianas

Mientras se analiza ese antecedente judicial, el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá continúan recopilando pruebas para reconstruir los últimos días de Natalia Villalba.

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Las cámaras de seguridad del edificio permitieron identificar a dos ciudadanos extranjeros que estuvieron relacionados con el apartamento durante distintos momentos de la estadía de la mujer.

Uno de ellos es un ciudadano estadounidense, quien aparece en registros entre el 3 y el 7 de junio ingresando o acompañando a la víctima durante los primeros días de la reserva.

El segundo corresponde a Matthew Ashley Foster Smith. Las cámaras lo registraron el 17 de junio ingresando al inmueble y también desplazando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio.

Las investigaciones indican que el británico salió de Colombia el 21 de junio cruzando por vía terrestre el puente internacional de Rumichaca con destino a Ecuador.

Por esa razón, la Fiscalía colombiana adelanta los trámites para solicitar una circular roja de Interpol, mecanismo que facilitaría su ubicación y eventual captura en caso de ser localizado fuera del país.

