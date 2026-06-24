Identifican al ciudadano británico que estuvo con Natalia Villalba antes de su muerte

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita sigue avanzando y en las últimas horas se conoció la identidad del ciudadano extranjero que aparece en el centro de las indagaciones.

Se trata de Matthew Foster, un hombre de nacionalidad británica que, según las autoridades, habría sido una de las últimas personas en estar en el apartamento donde fue hallada sin vida la mujer de 36 años en el norte de Bogotá.

Puedes leer: ¿A qué se dedicaba Natalia Villalba? Salen a la luz detalles de la labor que realizaba



El caso ha generado gran atención debido a los detalles que han salido a la luz desde el hallazgo ocurrido el pasado 22 de junio en un edificio de la localidad de Chapinero.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, Foster habría abandonado Colombia poco después de los hechos y su salida del territorio nacional ya hace parte de las verificaciones que adelantan los organismos encargados del caso.

Las pistas que siguen las autoridades

Las labores de la Policía Judicial permitieron establecer que el ciudadano británico habría logrado abandonar el país por vía terrestre. La información conocida indica que cruzó por el puente internacional de Rumichaca, paso fronterizo que conecta a Colombia con Ecuador.

Publicidad

Este hallazgo se suma a una serie de evidencias que han venido recopilando los investigadores para reconstruir los últimos movimientos de Natalia Villalba y de las personas que tuvieron contacto con ella durante los días previos a su muerte.

Ellos son los dos extranjeros que compartieron con Natalia Villalba antes de perder la vida Foto: imágenes tomadas de redes sociales

La mujer, oriunda de Cúcuta, se encontraba hospedada en el edificio Morph, ubicado en el norte de la capital.

Publicidad

Su permanencia en el lugar terminaba precisamente el día en que fue encontrada. Según la información oficial, una trabajadora ingresó al apartamento luego de no recibir respuesta desde el interior de la vivienda.

Al revisar el inmueble encontró una escena que de inmediato alertó a las autoridades. En el baño del apartamento había una maleta de color plateado mientras la ducha permanecía abierta. En el interior estaba el cuerpo de Natalia Villalba.

Tras el aviso, unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección correspondiente y comenzaron a recolectar elementos que podrían aportar al esclarecimiento de lo sucedido.

Entre los objetos encontrados estaban las pertenencias personales de la mujer y dos pasaportes, uno vencido y otro vigente con registros de viajes internacionales.

Aparece detalle sobre la identidad de Natalia Villalba que daría un giro al caso Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Los movimientos de dos ciudadanos extranjeros

En los primeros reportes se habló de la presencia de un ciudadano estadounidense en el apartamento. Sin embargo, con el avance de la investigación surgieron nuevos detalles sobre las personas que ingresaron al lugar durante las semanas anteriores.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que un hombre procedente de Texas, Estados Unidos, estuvo en la vivienda entre el 3 y el 7 de junio. Su identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

Publicidad

Puedes leer: Mamá de Natalia Villalba rompe el silencio y da fríos detalles sobre la vida de la mujer

Publicidad

Posteriormente, el 17 de junio, quedó registrado el ingreso de Matthew Foster. Según las imágenes analizadas, el británico permaneció allí hasta el día siguiente.

Uno de los videos revisados por los investigadores mostraría a Foster trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio. Ese material audiovisual ahora forma parte de los elementos que están siendo examinados dentro del proceso.

