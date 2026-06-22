Caso Natalia Villalba: así fue como una trabajadora encontró el cuerpo dentro de una maleta

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita continúa avanzando en Bogotá y uno de los aspectos que más atención ha generado es la forma en que fue descubierto el cuerpo de la mujer de 36 años dentro de un apartamento de alquiler temporal en el norte de la capital.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero, donde una trabajadora encargada de labores de servicio ingresó a una de las habitaciones y terminó encontrándose con una escena que derivó en la inmediata intervención de las autoridades judiciales.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hallazgo se produjo en el apartamento identificado con el número 706, una unidad que había sido arrendada por días y que actualmente se encuentra bajo análisis de los organismos investigadores.

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Según los reportes conocidos, la empleada del edificio llegó hasta el apartamento para realizar labores relacionadas con el servicio del inmueble.

Al intentar establecer contacto con las personas que supuestamente se encontraban hospedadas allí, no obtuvo respuesta.

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Inicialmente, la situación no parecía fuera de lo habitual. Sin embargo, al ingresar al apartamento observó que aparentemente no había nadie en el lugar. Mientras recorría las diferentes áreas del inmueble, la trabajadora escuchó el sonido constante de agua proveniente del baño.

Ese detalle llamó su atención y decidió dirigirse hacia esa zona para verificar lo que ocurría.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

Natalia Villalba estaba dentro del baño

Al ingresar al baño, la trabajadora encontró una maleta de viaje ubicada cerca de la ducha.

De acuerdo con la información divulgada, el equipaje se encontraba en una parte del área destinada al baño y alrededor podían observarse distintos elementos de aseo personal.

Las imágenes que posteriormente comenzaron a circular muestran la presencia de objetos femeninos, artículos de uso cotidiano y rastros de agua en la zona. Fue en ese momento cuando la empleada descubrió la situación y procedió a informar de inmediato a la administración del edificio.

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La reacción fue inmediata debido a la gravedad del hallazgo.

Revelan imágenes del hallazgo de Natalia Villalba dentro de una maleta /Foto: redes sociales

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El apartamento había sido alquilado por días

Dentro de las verificaciones realizadas por las autoridades se estableció que el inmueble operaba bajo la modalidad de alquiler temporal.

Los registros indican que la unidad había permanecido arrendada durante varias semanas previas al hallazgo.

Por esa razón, una de las principales líneas de investigación se concentra en reconstruir los movimientos de todas las personas que tuvieron acceso al apartamento durante ese periodo.

Los investigadores revisan cámaras de seguridad, registros de ingreso, documentos de hospedaje y demás elementos técnicos que permitan establecer una cronología precisa de los hechos.

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Dos ciudadanos extranjeros aparecen en la investigación

Las pesquisas también han permitido identificar la presencia de dos ciudadanos extranjeros que figuran dentro de los registros de acceso al inmueble.

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Según la información recopilada por las autoridades, se trata de un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico.

Los movimientos de ambos son objeto de verificación por parte de los investigadores, quienes analizan videos de seguridad y otros elementos probatorios obtenidos durante las diligencias.

En una de las grabaciones conocidas aparece el ciudadano británico realizando desplazamientos dentro del edificio y trasladando varios elementos hacia la zona de lavandería.