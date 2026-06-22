Caso Natalia Villalba: video muestra ingreso y salida de extranjeros del edificio

La investigación por la muerte de Natalia Villalba Angarita continúa avanzando en Bogotá y una de las principales líneas de trabajo de las autoridades se concentra en los movimientos de dos ciudadanos extranjeros que aparecen registrados en el edificio donde fue encontrada la mujer de 36 años dentro de una maleta.

La víctima, oriunda de Cúcuta, fue hallada en un apartamento de alquiler temporal ubicado en el sector de El Virrey, en la localidad de Chapinero.

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Desde entonces, los investigadores han recopilado videos de seguridad, registros de ingreso y otra información que permita reconstruir quiénes estuvieron en el inmueble durante los días previos al hallazgo.

Precisamente, los movimientos de un ciudadano estadounidense y un ciudadano británico se han convertido en piezas clave dentro de las pesquisas adelantadas por las autoridades judiciales.

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Los registros muestran el ingreso de un ciudadano estadounidense

Según la información conocida hasta el momento, la primera reserva del apartamento se habría realizado entre el 3 y el 7 de junio.

Durante ese periodo aparece registrado el ingreso de un ciudadano estadounidense procedente del estado de Texas, en Estados Unidos.

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Las autoridades revisan detalladamente los registros del edificio para establecer cuál fue su permanencia en el lugar y determinar qué relación tendría con los hechos que actualmente son materia de investigación.

De acuerdo con los datos revelados por Noticias Caracol, este hombre figura dentro de la documentación de acceso al inmueble y por esa razón hace parte de las verificaciones que adelantan los investigadores.

Paralelamente, las autoridades también buscan establecer los movimientos realizados por las personas que compartieron espacios con Natalia Villalba durante los días en que permaneció en el apartamento.

Imágenes del apartamento donde fue encontrada Natalia Villalba

Natalia Villalba renovó su estadía en el inmueble

La información recopilada indica que posteriormente la estadía habría sido extendida entre el 7 y el 21 de junio.

Fue durante ese segundo periodo cuando aparece otro nombre dentro de los registros analizados por las autoridades.

Se trata de un ciudadano británico que, según los reportes conocidos, ingresó al edificio el 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente.

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Ese movimiento llamó la atención de los investigadores, quienes ahora revisan todos los detalles relacionados con su permanencia en el inmueble.

La reconstrucción de la cronología se ha convertido en una de las prioridades del caso para determinar quiénes estuvieron presentes y en qué momentos ingresaron o salieron de la propiedad.

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Videos de seguridad muestran movimientos dentro del edificio

Uno de los elementos que actualmente analizan las autoridades son los videos captados por las cámaras de seguridad del edificio.

En esas imágenes, según se ha conocido, aparece el ciudadano británico realizando desplazamientos dentro de las instalaciones.

Los registros mostrarían al hombre transportando varias sábanas hacia la zona de lavandería del edificio, una situación que ahora forma parte del material revisado por los investigadores.

Precisamente, ese detalle ha despertado especial interés dentro de las pesquisas, motivo por el cual continúan las labores para ubicarlo y obtener información adicional sobre su paso por el inmueble.

Mientras tanto, los organismos judiciales mantienen abiertas todas las líneas de investigación relacionadas con el caso.

Revelan imágenes del hallazgo de Natalia Villalba dentro de una maleta /Foto: redes sociales