Hallan cuerpo sin vida de mujer en una maleta en reconocido hotel; un detalle es revelador

Este lunes 22 de junio de 2026, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una habitación de hotel en el norte de Bogotá. El caso generó gran repercusión, especialmente por las condiciones en las que fue encontrada la víctima y un detalle que ahora es materia de investigación.

Todo comenzó en la localidad de Chapinero en un establecimiento ubicado en la calle 95 con carrera 21, en jurisdicción del CAI Virrey. De acuerdo con los reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo de la mujer se encontraba oculto dentro de una maleta al interior de la habitación.

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Autoridades mencionaron que el hallazgo se produjo específicamente en una de las habitaciones del séptimo piso de la residencial, la cual funcionaría bajo la modalidad de hotel o plataforma de alquiler tipo Airbnb. El personal del lugar fue quien inicialmente confirmó la situación a los medios de comunicación tras percatarse del suceso en el cuarto.



¿Qué detalles encontraron las autoridades de la mujer dentro de una maleta?

Las autoridades señalaron preliminarmente que la víctima sería una ciudadana colombiana, oriunda de la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, mientras los organismos competentes avanzan en su proceso de identificación.

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Una de las líneas de investigación señala a una persona que habría ingresado al alojamiento junto con la víctima. Según la información que es materia de investigación, la mujer habría entrado al establecimiento acompañada de un individuo que, al parecer, sería de nacionalidad estadounidense.

Por el momento, el paradero actual de este sujeto es desconocido y se investiga si aún permanece en el país o si ya ha abandonado el territorio nacional.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió de manera inmediata el control del caso para realizar los actos urgentes en el lugar de los hechos.

Los peritos forenses están encargados de establecer con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el deceso, el cual fue catalogado inicialmente por las autoridades como una muerte violenta.

El mecanismo exacto de la muerte aún está por establecerse mediante la necropsia que realizará Medicina Legal, aunque el manejo del caso bajo la premisa de homicidio es la prioridad de los entes judiciales.

Las autoridades están revisando minuciosamente las cámaras de seguridad del hotel y de los alrededores del sector del Virrey para reconstruir los movimientos de la víctima y de su acompañante antes del hallazgo del cuerpo.