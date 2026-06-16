Dejan en libertad a extranjero acusado de violentar a niño en un balcón de Bogotá

Luego de que se originara un escándalo en Colombia por el supuesto abuso sexual a un niño en un balcón de Bogotá, a manos de un extranjero, las autoridades determinaron que todo correspondió a una falsa denuncia en medio de una confusión.

Pues aunque el hombre de 35 años, de nacionalidad estadounidense, fue capturado en la tarde del domingo 14 de junio por los señalamientos de la comunidad, finalmente fue dejado en libertad luego de que se corroborara que no existió tal delito.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó que hacia la 1 de la madrugada de este martes 16 de junio el hombre extranjero recobró la libertada tras establecerse que los hechos correspondieron a una situación distinta al supuesto abuso del que se le acusó.



Todo inició el 14 de junio cuando dos mujeres comenzaron a gritar frente al edificio, asegurando que el sujeto estaba "volando" a un niño en pleno balcón; esto desató la ira de la comunidad que se aglomeró a las afueras de la unidad residencial exigiendo presencia de autoridades y advirtiendo con tomar justicia por mano propia.



Al lugar llegó personal de ICBF y Policía de Infancia que sacaron del apartamento a tres menores de edad y los trasladaron a un centro médico para ser valorados física y psicológicamente. Las entidades confirmaron que el hombre se encontraba con los tres niños debido a que adelanta en Colombia un proceso legal de adopción y se encontraba en una de las últimas etapas de conocimiento y convivencia.

Sin embargo, en medio de la recolección de pruebas y los testimonios de los menores de edad el caso dio un giro cuando los niños salieron en defensa del extranjero a quien llaman "papá" y aseguraron que el hombre no los maltrata y que el día de los confusos hechos estaba tratando de calmar al niño en el balcón quien hacía una pataleta por un juguete.

Pues fue el propio menor de edad quien rindió su versión y contó que la tarde de los hechos él había tenido una discusión con su hermanita por un juguete y que en medio de la pelea de niños él se había sentido muy molesto por lo que comenzó a hacer una pataleta; fue allí donde su "padre" intervino y lo retiró de la sala llevándolo hacia el balcón para ayudarlo a tranquilizarse.

En ese momento en que el extranjero intentaba tranquilizando al niño y él trataba, aparentemente, de manotear, fue cuando las mujeres observaron la situación y la malinterpretaron lanzando gritos y acusaciones sobre una supuesta violación.