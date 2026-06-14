Acusan a extranjero de supuesta agresión a niño de 6 años en balcón de Bogotá

Una situación alarmante se presentó en el norte de Bogotá donde varias mujeres aseguran que vieron a un extranjero cometiendo actos indebidos contra un niño en el balcón de un apartamento.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo 14 de junio cuando unas mujeres que estaban frente a un edificio observaron unos movimientos en el balcón de uno de los apartamentos y que despertaron su angustia.

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Pues las señoras aseguran que un hombre estaba cometiendo actos abusivos haca un niño de no más de 6 años, por lo que comenzaron a pedir ayuda y a gritar pidiendo que lo soltara.

Los gritos alertaron a más ciudadanos que comenzaron a aglomerarse frente al edificio exigiendo presencia de las autoridades para rescatar al menor de edad que presuntamente estaba siendo violentado.

¿Qué pasó en el balcón de un edificio en Usaquén?

Los testigos aseguran que al principio les costó entender lo que pasaba, pensando incluso que se trataba de un juego, pero notaron que la actitud del menor de edad no era de juego por lo que comenzaron a alertar a los vecinos.

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Una de las testigos relató que el hecho fue "demasiado impactante" y que la reacción colectiva de gritar hacia el balcón fue lo que hizo que el hombre se diera cuenta y terminara ingresando al apartamento con el menor de edad.

El incidente fue grabado y difundido en redes sociales desatando una presión social y denuncia ciudadana exigiendo la presencia de Policía de Infancia e ICBF.

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La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desplegaron un operativo en el conjunto residencial logrando sacar a tres menores de edad del apartamento y retirando al hombre quien resultó ser un extranjero.

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El niño de seis años y otras dos niñas fueron trasladadas para recibir una valoración médica y psicológica completa, con el fin de determinar su estado y corroborar si fueron objeto de algún tipo de abuso.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, confirmó que el adulto señalado por estos hechos quedó bajo poder de la Policía para realizar la respectiva verificación de identidad, antecedentes y la evaluación de las conductas realizadas en el balcón.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispuso de un equipo de la Defensoría de Familia para atender este presunto caso de abuso sexual y garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños afectados.

Autoridades por su parte avanzan en la investigación para determinar el vínculo que el adulto tenía con los tres menores y esclarecer los hechos en los que se busca determinar si se trató de algún acto indebido contra el niño.