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Duro relato de padres del menor víctima de presunto abuso en Usme: “Intentó llevárselo”

La situación al sur de la ciudad derivó en un intento de linchamiento contra el presunto agresor, mientras avanza la investigación del caso.

Detalles del caso de abuso en Usme
Duro relato de padres del menor víctima de presunto abuso en Usme: “Intentó llevárselo”
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Continúan apareciendo más información sobre lo ocurrido en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, tras el incidente ocurrido el pasado 10 de abril en un conjunto residencial. Lo que comenzó como una denuncia de abuso infantil terminó en una batalla campal entre la comunidad y la fuerza pública, dejando un saldo de varios heridos y un proceso abierto.

Ante esto, el medio de comunicación El Tiempo habló con los padres del menor afectado, un niño de 12 años, los cuales rompieron el silencio para detallar la angustia vivida. Según su relato, el presunto agresor, un adolescente de 15 años, se acercó a un grupo de niños que jugaban en el parque del conjunto residencial con el fin de ganarse su confianza.

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Tras lograr que un pequeño de nueve años se fuera del lugar, el señalado habría intimidado y agredido a su hijo. "Intentó llevárselo a la fuerza, jalándolo y amenazándolo", explicaron los progenitores al medio mencionado.

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Por otro lado, también comentaron que el joven persiguió a la víctima por las áreas comunes del conjunto en Usme, intentando arrebatarle las llaves y el chip de acceso a su torre para retenerlo. Afortunadamente, el niño logró zafarse y buscar refugio en la portería del edificio, desde donde llamó a su padre llorando.

¿Qué más mencionaron los padres del menor víctima de abuso en Usme?

De igual forma, los padres de la víctima intentaron confrontar a la familia del acusado. Al llegar al apartamento, aseguraron haber sido recibidos con hostilidad por un hombre que portaba piedras y mostró una actitud indiferente ante la denuncia, siendo este un detonante inicial atrajo a una multitud de vecinos que, indignados, se aglomeraron en las áreas comunes intentando realizar un linchamiento.

Puedes leer: VIDEO: Presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, sur de Bogotá, desató asonada

La Policía Nacional y la unidad de diálogo (Undmo) llegaron de manera inmediata al lugar, pero generó un fuerte enfrentamiento con la comunidad, que incluyó el uso de piedras y artefactos aturdidores. Para salvaguardar la vida del adolescente señalado, las autoridades debieron evacuarlo en un vehículo oficial, en medio de una situación que la policía describió como incontrolable.

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Mientras la familia del niño de 12 años exige justicia y resalta la importancia de la confianza filial para denunciar estos casos, la madre del adolescente acusado presentó una versión diferente sobre el estado de su hijo. Según su denuncia, el joven de 15 años recibió tres golpes durante el altercado en el conjunto en Usme.

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Actualmente, las autoridades mantienen investigaciones activas para esclarecer tanto la denuncia inicial de abuso como las agresiones físicas mutuas y la actuación policial durante los disturbios en este punto al sur de Bogotá.

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