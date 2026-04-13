VIDEO: Papá de joven acusado de abuso en Usme dice cómo inició todo: "Juego en el parque"

La noche del viernes 10 de abril terminó en una asonada en un conjunto residencial de la localidad de Usme, luego de que un vecino asegurara que un joven de 16 años había agredido sexualmente a un niño de 12 anos.

La situación, ocurrida en en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, desató una indignación en los residentes del conjunto que de inmediato se unieron para hacer justicia por mano propia para agredir a adolescente señalado de abuso, quien se resguardó en el interior de su apartamento, dentro del mismo conjunto.

Esta turba enceguecida se centró en la indignación y se enfocó en "vengar" lo ocurrido con el niño de 12 años, guiados por un 'voz a voz' y sin verificar la veracidad de las acusaciones o pruebas que sustentaran lo ocurrido.



La intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá evitó que el hecho terminara en una tragedia mayor ya que la comunidad enfurecida buscaba linchar al señalado agresor, quien también es menor de edad y a quien tuvieron que sacar escoltado por decenas de uniformados para evitar que saliera más lastimado.



Pues en medio del intento de linchamiento el joven recibió varios golpes y tres lesiones con arma blanca, de las cuales una de ellas le perforó un pulmón, lo que ahora lo mantiene en grave estado en un hospital .



Papá de joven señalado de abuso en Usme dice que todo inició con un juego

Mientras avanza la investigaicón John Yara Oviedo, padre del joven acusado, rompió el silencio yexplicó que todo se habría originado mientras varios menores jugaban en una zona común del conjunto.

“Esto empezó como un juego en el parque residencial”, afirmó el hombre en diálogo con La FM, donde señaló que la versión de una posible agresión sexual surgió a partir del relato del menor presuntamente afectado.

El hombre indicó que no estuvo presente en el momento de los hechos pero que la versión de abuso se habría dado en medio del supuesto juego y que el rumor escaló rápidamente con señalamientos dentro de la comunidad.

Según su testimonio, algunas personas, sin conocer todo el contexto comenzaron a acusarlo públicamente de encubrir a un violador, lo que generó la reacción colectiva en contra de su hijo y su vivienda. “Todas las personas le creen injustamente”

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De acuerdo con su relato, más de 400 personas rodearon el conjunto residencial e intentaron ingresar a su vivienda. En ese contexto, su hijo resultó gravemente herido durante el intento de linchamiento al que se unieron y cometieron varios de sus vecinos.

El menor permanece hospitalizado tras sufrir una lesión que le perforó un pulmón, por lo que tuvo que ser sometido a dos procedimientos médicos.

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Luego de conocerse esta versión algunas personas en redes sociales opinan que posiblemente se trató de un malentendido en medio de un juego incorrecto y reprochable, pero que desató una presunta falsa denuncia en la que el joven fue agredido por un rumor y sin si quiera confirmarse qué fue lo que ocurrió en realidad.

Padres de menor presuntamente agredido sexualmente en Usme no han denunciado

Sobre el proceso judicial, Oviedo aseguró que hasta el momento no existe una denuncia formal por parte de la familia del menor presuntamente afectado. Explicó que el caso requeriría pruebas técnicas, como exámenes genéticos, para determinar si hubo o no agresión.

El padre manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y pidió que se esclarezcan los hechos con base en evidencia. También sostuvo que su hijo le aseguró que no hubo abuso y que lo ocurrido correspondería a un juego entre menores.

Asimismo, indicó que otros niños habrían estado presentes durante el incidente, pero que sus familias no han entregado testimonios por temor a represalias.

En cuanto a los disturbios, también se reportó un incidente en el que una persona resultó lesionada cerca de una patrulla. Según el testimonio, el hecho habría ocurrido cuando el individuo se resbaló mientras el vehículo se desplazaba por la zona, situación que, según dijo, quedó registrada en cámaras de seguridad.

Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos, mientras el caso sigue generando debate sobre la gravedad de las acusaciones, la difusión de información en redes sociales y los riesgos de la justicia por mano propia.

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“El caso debe esclarecerse con pruebas”, insistió el padre del menor, quien además advirtió sobre el peligro de las reacciones colectivas sin verifica