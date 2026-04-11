VIDEOS: Policía da detalles de asonada en Usme en medio de captura por agresión a menor

La polémica por el operativo en un conjunto residencial de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, sigue creciendo luego de que la Policía entregara su versión oficial sobre el momento en el que una patrulla terminó arrollando a varios ciudadanos.

El caso, que quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales, generó indignación entre los habitantes del sector y abrió un debate sobre cómo se manejan este tipo de situaciones cuando hay alta presión por parte de la comunidad.

Autoridades explican por qué la patrulla avanzó en medio de la gente

De acuerdo con lo informado por la institución, el procedimiento se desarrolló en medio de un ambiente extremadamente tenso, luego de que vecinos del conjunto se aglomeraran tras conocer un señalamiento grave contra un menor de edad.

Según la explicación oficial, cuando los uniformados intentaron retirar al adolescente del lugar, se encontraron con un grupo numeroso de personas que bloqueó completamente la salida. La situación, indicaron, representaba un riesgo tanto para el joven como para los propios policías.

Publicidad

En ese escenario, el conductor de la patrulla tomó la decisión de avanzar para salir del conjunto, argumentando que permanecer allí podría haber desencadenado una agresión mayor. Fue durante ese movimiento cuando varias personas resultaron impactadas, lo que desató escenas de confusión y pánico.

Las autoridades recalcaron que su prioridad era evitar que se produjera un ataque colectivo contra el menor, teniendo en cuenta que el ambiente ya estaba alterado y existían intentos de agresión por parte de algunos residentes.

Publicidad

El caso también dejó personas lesionadas, aunque la información oficial no ha detallado con precisión el número total ni la gravedad de las heridas. Sin embargo, el hecho aumentó la tensión en el sector y obligó a reforzar la presencia policial para controlar la situación.

Los videos conocidos muestran diferentes ángulos del momento, lo que ha generado interpretaciones divididas entre quienes consideran que la acción fue desproporcionada y quienes creen que era una salida desesperada ante el riesgo de un linchamiento.

Desde la Policía se insistió en que este tipo de decisiones se toman en cuestión de segundos y bajo condiciones de alta presión, donde cualquier retraso podría derivar en consecuencias más graves.

Mientras tanto, el caso sigue bajo revisión para establecer con claridad lo ocurrido durante el operativo. Las autoridades buscan determinar si el procedimiento se ajustó a los protocolos o si hubo fallas en la actuación en medio del desorden registrado en Usme.