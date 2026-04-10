Hombre pierde la vida defendiendo a su hijo de un robo; sospechan de joven de 14 años

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de un hombre de 51 años en medio de un violento atraco. La víctima, identificada como Miguel Ariza, perdió la vida tras recibir heridas mortales mientras intentaba proteger a su hijo de un delincuente en plena vía pública, esto según reportó 'Gato noticias’.

De acuerdo con la información del periodista, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 9 de abril de 2026, cuando Miguel Ariza salió de su residencia en compañía de su hijo de 17 años, esto con el fin de realizar una diligencia personal en una zona comercial del barrio San Humberto.

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Según las versiones preliminares, el incidente se desencadenó cuando Ariza sacó su teléfono celular. En ese momento, sin percatarse de que estaba siendo vigilado, un joven sospechoso, acompañado presuntamente por un cómplice, a lo que ambos fueron abordados y este le terminó quitando el celular.



La situación escaló rápidamente cuando el hijo de la víctima, en una reacción instintiva por recuperar el equipo, persiguió e interceptó al presunto delincuente. Al alcanzarlo, se produjo un forcejeo y una confrontación física entre el menor de 17 años y el asaltante.



¿Qué terminó pasando supuestamente con Migue Ariza?

Al ver que su hijo estaba en peligro durante la riña, Miguel Ariza intervino para defenderlo. Sin embargo, fue en este punto donde los agresores terminaron por darle varias heridas de gravedad al padre de familia. Tanto es así que el hombre de 51 años terminó falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

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Por otro lado, también informó la identidad del presunto responsable, sería de un menor de 14 años, quien terminó escapando del lugar de los hechos.

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Actualmente, las autoridades de Soacha adelantan operativos de búsqueda y labores de investigación para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer si hubo participación de otros cómplices en el hurto. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

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Ante la situación ocurrida con Miguel Ariza , quien dejo un vacío en el barrio San Humberto, donde era reconocido por sus allegados como un hombre trabajador y dedicado íntegramente a su familia. Sus vecinos y familiares han manifestado su dolor y exigen que este crimen no quede impune.