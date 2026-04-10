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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Revelan prueba clave de parranda privada con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Revelan prueba clave de parranda privada con Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Pese a que se dice que habrían prohibido tomar registro fílmico, apareció un video que fue difundido en redes evidenciando el concierto que ofreció el artista vallenato en el penal de Antioquia.

Nelson Velásquez en polémica por concierto en cárcel de Itagüí
Nelson Velásquez en polémica por concierto en cárcel de Itagüí
/ FOTO: Tomada de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ya anunció medidas en la cárcel de Itagüí y contra algunos funcionarios de la entidad luego de que se desatara una polémica por un concierto privado realizado en el penal, sin autorización.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es que este concierto contó con la participación del famoso cantante vallenato Nelson Velásquez, quien habría estado en tarima interpretando para los reclusos varios de sus éxitos musicales.

Y aunque en principio la polémica se desató por versiones, posteriormente aumentó cuando salieron a la luz imágenes y videos que evidenciaron la parranda en la que hubo, licor y participación del artista para amenizar la fiesta, que fue programada por varios jefes de estructuras criminales, de los cuales se dice que varios hacen parte de la denominada Mesa de Paz Urbana, que desarrolla diálogos entre bandas criminales de Antioquia y el Gobierno nacional.

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