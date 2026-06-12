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Nueva función de Bancolombia para comprar dólares digitales; hoy mismo con tu cuenta

Ahora puedes convertir tus ahorros a dólares digitales directamente desde la App Mi Bancolombia, facilitando tus compras internacionales y envíos de dinero sin procesos complicados.

Nueva función de Bancolombia para comprar dólares digitales
Nueva función de Bancolombia para comprar dólares digitales; hoy mismo con tu cuenta
Foto: Bancolombia y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

La entidad financiera o una nueva alternativa para que puedas gestionar recursos vinculados al dólar estadounidense directamente desde tu dispositivo móvil, eliminando las barreras que antes complicaban este tipo de transacciones.

A través de una integración estratégica con Wenia, la compañía de activos digitales del Grupo Cibest, cerca de nueve millones de personas podrán acceder a la compra y venta de dólares digitales sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales o realizar trámites complejos en oficinas físicas.

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Esta novedad busca centralizar tu experiencia financiera, permitiéndote visualizar tus movimientos y convertir tus activos a pesos colombianos cuando lo consideres necesario.

¿Qué son los dólares digitales y cómo funcionan en Bancolombia?

Es normal que te preguntes qué diferencia hay entre un dólar físico y uno digital. Los dólares digitales que ofrece Bancolombia son activos que mantienen una referencia 1:1 con el dólar estadounidense.

Esto significa que, por cada unidad digital que poseas, su valor equivaldrá exactamente al de un dólar físico, permitiéndote contar con una alternativa digital que sigue fielmente el comportamiento de esta moneda en el mercado.

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Una de las grandes ventajas de estos instrumentos es su alta liquidez. Según ha informado la entidad, esto facilita que los usuarios conviertan sus dólares digitales a pesos colombianos en el momento que lo requieran, brindando flexibilidad y rapidez en la gestión de su capital.

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Además, estos activos no son solo para ahorro; puedes utilizarlos para realizar compras internacionales, enviar o recibir recursos desde el exterior y acceder a diversas oportunidades financieras dentro de la plataforma Wenia.

¿Cómo comprar dólares digitales desde la App Mi Bancolombia paso a paso?

Bancolombia ha diseñado este servicio para que sea lo más intuitivo posible. Si quieres empezar a usar esta funcionalidad, no tienes que salir de tu aplicación habitual. Aquí tienes la ruta que debes seguir:

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  1. Ingresa a la App Mi Bancolombia con tus credenciales habituales.
  2. Busca y selecciona la sección denominada “Trámites y solicitudes”.
  3. Dentro de este menú, elige la opción “Abrir cuentas”.
  4. Finalmente, selecciona “Cuenta Global de Wenia”.

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Este proceso simplificado es uno de los pilares de la nueva propuesta. Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, ha explicado que el objetivo es acompañar a las personas sin fragmentar su experiencia.

Para la entidad, ser un "cliente global" no implica necesariamente tener productos complejos en el extranjero, sino tener la capacidad de acceder a herramientas financieras internacionales de forma sencilla y desde un mismo lugar.

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Al integrar esta función, Bancolombia responde a quienes realizan operaciones internacionales de forma frecuente y buscan una alternativa digital segura y vinculada al dólar.

Recuerda que todo el respaldo de esta operación se basa en la paridad 1:1, asegurando que tu dinero digital tenga el mismo valor que la divisa estadounidense, lo que te permite tener una referencia clara de tus recursos en todo momento.

Con este paso, la banca digital en Colombia sigue expandiendo sus fronteras para ofrecerte más control sobre tus finanzas desde la palma de tu mano.

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