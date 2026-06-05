Nequi suspenderá pagos por PSE en fecha y horario puntual de junio

Nequi anunció que realizará una suspensión temporal de los pagos a través del sistema PSE, una medida necesaria para llevar a cabo labores de mantenimiento y actualización en su plataforma tecnológica.

Según explicó la compañía, estas jornadas se programan periódicamente para fortalecer la estabilidad del servicio, mejorar el rendimiento y ajustar los protocolos de seguridad que protegen tus transacciones.

Puedes leer: Nequi entregará bonos de más de 2 millones de pesos; así puede acceder



Como usuario, es fundamental que conozcas los detalles exactos para que planees tus pagos de servicios o compras en línea con antelación.



¿A qué hora y qué día dejarán de funcionar los pagos por PSE en Nequi?

Para minimizar las molestias, la plataforma ha elegido una franja de baja actividad para realizar estos ajustes. La suspensión de los pagos por PSE está programada específicamente para el lunes festivo 8 de junio de 2026.

El horario en el que el servicio no estará disponible será de 12:00 a. m. a 1:00 a. m..

Es apenas una hora de intervención, pero si intentas realizar un pago en ese lapso, debes saber que la operación será rechazada o quedará en estado pendiente hasta que el mantenimiento finalice.

Publicidad

La recomendación de la entidad es clara: si tienes obligaciones que dependan de PSE en la madrugada de ese lunes, lo mejor es que las realices antes de la medianoche o esperes a que pase la hora de actualización tecnológica.

Estos trabajos buscan prevenir fallas futuras y garantizar que, cuando vuelvas a entrar a la aplicación, todo funcione de manera óptima y fluida.

Publicidad

¿Qué servicios de Nequi seguirán activos durante el mantenimiento?

Una de las mayores dudas cuando se anuncian estos cierres temporales es si la aplicación dejará de funcionar por completo.

La respuesta es no. Nequi ha enfatizado que la suspensión afecta únicamente a los pagos realizados a través de PSE.

Puedes leer: Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que reciben transferencias; hay una condición

El resto de las funciones de tu cuenta seguirán operando con total normalidad, permitiéndote mover tu plata sin mayores restricciones.

Durante esa hora de mantenimiento el lunes 8 de junio, podrás seguir utilizando los siguientes servicios:

Envío y recepción de dinero entre otros usuarios de Nequi.

Transferencias de dinero hacia cuentas de Bancolombia y otras entidades bancarias.

Retiros de efectivo en cajeros electrónicos y puntos de corresponsales físicos.

Pagos realizados con la tarjeta débito Nequi.

Transacciones rápidas mediante el escaneo de códigos QR.

Uso de llaves digitales y todas las demás herramientas de gestión dentro de la aplicación.

Como puedes ver, la operación general de la plataforma no se verá interrumpida. La empresa reiteró que el objetivo principal de este breve receso en PSE es mejorar la tecnología para el beneficio del usuario, asegurando una infraestructura más robusta para administrar el alto volumen de transacciones que procesan diariamente.