Nequi regalará hasta $5 millones a usuarios que reciben transferencias; hay una condición

En los últimos meses es común recibir dinero desde el exterior y se ha consolidado como un pilar fundamental para la economía de millones de hogares colombianos, ante esta situación se conoció que Nequi para incentivar estos movimientos, por lo cául recientemente hizo el lanzamiento de su nueva campaña “Dale un Giro a tu Día”.

Esta iniciativa surge en el marco del mes de las madres, debido a que es una de las épocas de mayor flujo migratorio de divisas, con el objetivo de premiar la fidelidad de sus usuarios y facilitar el acceso a estos recursos de manera digital, al punto que según datos del Banco de la República estos envíos alcanzaron un máximo de US $13.098 millones en 2025, siendo un crecimiento del 10.5% con respecto al año pasado.

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Por lo cual, la billetera digital tomó la decisión de robustecer estos servicios en especial, porque durante el año 2025, el volumen de remesas gestionadas a través de la App se multiplicó por 12. Esta tendencia se mantiene firme en 2026, pues en el primer trimestre del año más de 1,2 millones de usuarios ya han utilizado la plataforma para recibir fondos internacionales.



¿Cómo es el nuevo beneficio de Nequi?

Nequi mencionó que la campaña está diseñada para incentivar el uso del servicio “Giros a un Link” y de las remesadoras aliadas, además de que destacó que la vigencia de está es desde el 20 de abril hasta el 24 de mayo, asimismo, se deben cumplir unos requisitos para poder acceder a esto:

Ser mayores de edad y tener una cuenta Nequi activa.

Recibir remesas a través de aliadas o mediante la funcionalidad Giros a un Link.

Quienes reciban dinero por primera vez obtendrán un puntaje inicial.

Se sumarán puntos adicionales por cada envío igual o superior a COP $580.000.



Al finalizar el periodo de la campaña, los usuarios con los puntajes más altos podrán acceder a premios económicos que van desde lo $500.000 hasta $5.000.000 de pesos, los cuales serán abonados directamente al "Disponible" del cliente.

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También la billetera comentó que uno de los pilares de esta campaña es la funcionalidad Giros a un Link, una herramienta que simplifica el proceso de envío y recepción. Esta opción permite generar un enlace seguro desde la App, que puede ser compartido por canales como WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales.

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Finalmente, la compañía afirmó que el receptor sólo debe seguir las instrucciones del enlace para que el dinero se cargue de forma inmediata en su celular, eliminando trámites complejos.