Paso a paso para acceder a la devolución del 4x1000 con Nu Bank; conoce requisitos

El sector financiero en Colombia está que arde y no precisamente por las tasas de interés, sino por un enfrentamiento frontal contra uno de los impuestos más cuestionados del país.

Nu Colombia, la entidad liderada por Marcela Torres, ha decidido levantar la voz y pasar a la acción con lo que han denominado la 'Operación Día 501'.

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Este nombre no es casualidad: representa el tiempo que ha pasado desde que se aprobó una ley que debería estar ahorrándoles dinero a los colombianos, pero que sigue "en el limbo" por falta de implementación.



¿Cuánto te quita el 4x1000 al año?

Según cálculos revelados por Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, este tributo genera costos que rondan los 800.000 pesos por persona cada año.



Es un dinero que simplemente desaparece de tus cuentas por el hecho de mover tu propio capital.

La frustración de Nu radica en la Ley 2277 de 2022, la cual contempla un alivio fundamental: eliminar el cobro del 4x1000 en traslados entre cuentas propias.

Lo más interesante de esta norma es que permitiría eximir el impuesto en retiros mensuales que no superen las 350 UVT (unos 18,3 millones de pesos), sin que el usuario tenga que elegir y marcar una sola cuenta como exenta.

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En teoría, todas las cuentas que cumplan con el tope quedarían libres del gravamen. Sin embargo, a pesar de que el 98% del sistema está listo, falta el "banderazo inicial" por parte de la Dian y el Ministerio de Hacienda.

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Ante la demora que ya supera los 500 días, Nu Colombia decidió que sus clientes no tienen por qué seguir esperando a que el sistema se ponga de acuerdo. Por eso, han lanzado una promoción relámpago y muy atractiva.

Entre el 5 y el 9 de mayo de 2026, los usuarios que trasladen dinero para invertir en un CDT en Nu recibirán la devolución del equivalente al 4x1000 que el sistema les haya cobrado por traer esos recursos.

Marcela Torres fue clara al respecto: decidieron tomar acción para que los beneficios lleguen directamente a las personas mientras el Estado resuelve la falta de articulación entre entidades como la Dian, TransUnion y los bancos.

Para la directiva, este beneficio no debería ser un privilegio, sino un derecho de los usuarios del sistema financiero.

¿Cómo recuperar tu dinero del 4x1000?

Si eres cliente de Nu o estás pensando en serlo, este es el momento de aprovechar. El proceso es bastante sencillo y dinámico, muy al estilo de las fintech. Aquí te contamos los pasos y condiciones para que no se te escape ni un peso:

Entra a la app: Debes ingresar a tu aplicación de Nu y buscar la opción 'Quiero participar'. Aumenta tu saldo: El beneficio aplica sobre el incremento del saldo que tengas en CDTS de Nu Bank en comparación con el cierre del 4 de mayo de 2026. Trae tu plata: No importa si el dinero viene de otras entidades financieras o de tu propia cuenta Nu; si lo pones en el CDT durante las fechas mencionadas, calificas. Recibe tu abono: La devolución del impuesto llegará directamente a tu Cuenta Nu.

El trasfondo de esta noticia es una crítica profunda a la burocracia. Gabriel Santos señaló que el 4x1000 es un impuesto "excesivamente fácil de recaudar", lo que genera una conveniencia que frena la voluntad política para implementar cambios.

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Desde Nu aseguran que la tecnología necesaria ya existe, pero que hace falta transparencia y disposición para compartir información de forma diaria entre los actores del sector.