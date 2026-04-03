Este es el banco con mejores tasas de CDT en abril 2026; hasta un 12% de rentabilidad

Si tienes unos ahorros guardados bajo el colchón o simplemente quietos en una cuenta de ahorros que no te da ni para un tinto, llegó el momento de despertar ese dinero.

Este mes de abril de 2026, el panorama financiero en Colombia se puso bastante interesante para los que buscan seguridad y buenas ganancias.

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Gracias a las recientes decisiones del Banco de la República, que decidió subir las tasas de interés, los bancos están en una competencia feroz por captar tu platica, ofreciendo rendimientos que no se veían hace tiempo.



Invertir en un Certificado de Depósito a Término (CDT) es, básicamente, prestarle tu dinero al banco por un tiempo determinado a cambio de una recompensa fija.

Es una de las jugadas más seguras que puedes hacer porque sabes exactamente cuánto vas a recibir al final del camino, sin sorpresas ni sustos.

Los "pesos pesados" del largo plazo (360 días)

Si eres de los que puede dejar el dinero quieto durante un año para que florezca con toda su fuerza, las opciones de largo plazo son tu mejor aliado. En este abril, hay entidades que están rompiendo el techo del 12% efectivo anual (E.A.).

El gran líder de la temporada es Tuya, que está ofreciendo una tasa impresionante de hasta el 13.2% E.A.. No se queda atrás la plataforma KOA, que se posiciona con un sólido 12.4% E.A. para quienes buscan alternativas digitales.

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Por su parte, Credifamilia se mantiene en la pelea con tasas que oscilan entre el 12% y el 12.5% E.A., mientras que Mibanco cierra este grupo selecto rondando el 12% E.A.

Incluso opciones como Ban100 ofrecen un muy decente 11.75% E.A. para este mismo periodo.

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El "pique corto": Opciones a 90 días

No todos quieren comprometer su capital por un año entero, y eso está perfecto. Si prefieres tener tu dinero de vuelta en tres meses pero sin perder la oportunidad de ganar, también hay tela de donde cortar.

Para un plazo de 90 días, el Banco de Occidente pisa fuerte con una tasa cercana al 11.5%. Mibanco repite en la lista de destacados ofreciendo alrededor del 11.4%, seguido muy de cerca por Finandina, que se mantiene por encima del 11%.

Estas opciones son ideales si necesitas liquidez en el corto plazo pero quieres que la inflación no se coma tus ahorros.

¿Cuánto ganas con un CDT de 10 millones?

A veces las tasas porcentuales suenan abstractas, así que vamos a lo que nos interesa: ¿cuánta plata entra al bolsillo? Si decides meter 10 millones de pesos en un CDT este abril de 2026, los resultados varían según la entidad.

Si buscas el corto plazo (90 días), Banco Finandina te entregaría una ganancia de $242,645. En una línea similar, el Banco de Bogotá te daría $227,679, mientras que Falabella reportaría unos $214,212 de utilidad.

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Incluso el Banco Davivienda ofrece una rentabilidad de $193,162 para ese mismo periodo. Por otro lado, Bancolombia entregaría $189,891 tras los tres meses. Como ves, comparar hace que te ganes unos buenos pesos extra por el mismo esfuerzo.

La clave de todo este movimiento está en la política monetaria. Cuando el Banco de la República eleva sus tasas, obliga a las entidades financieras a ser más generosas con lo que pagan a sus ahorradores para poder captar recursos.

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Esto convierte al CDT en una herramienta de bajo riesgo con rentabilidad garantizada, respaldada además por el seguro de Fogafín, que protege tu inversión en caso de cualquier eventualidad con el banco.

No te lances de cabeza al primer banco que veas en la calle. Lo ideal es definir primero cuánto tiempo puedes prescindir de ese dinero, ya que retirarlo antes de tiempo suele traer penalizaciones que muerden tus ganancias.

Compara siempre la Tasa Efectiva Anual (E.A.), revisa la solidez de la entidad y decide si prefieres asegurar una tasa alta a largo plazo o esperar a ver si las tasas siguen subiendo con inversiones cortas.