Las estrictas reglas que Edwin Luna impuso durante la crianza de sus hijos: “No se puede”

En su reciente pasó por El Klub de La Kalle, Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey, se refirió a cómo gestiona la educación de sus cinco hijos junto a su esposa, Kim Flores. Al punto que afirmó que pese a los lujos que tiene por su carrera, busca inculcarles valores de esfuerzo y responsabilidad financiera en su hogar.

Dentro de la dinámica familiar, Edwin comentó que tanto él y Kim desempeñan roles complementarios pero muy distintos. Mientras que su esposa es más flexible y generosa, el cantante es quien asume el papel de establecer el orden. "Ella es la que da todo y yo soy el que pone los límites", confesó Luna durante la charla.

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Para el intérprete de "Fíjate que sí", mencionó que la crianza no se trata de darlo todo sin condiciones, sino de preparar a los jóvenes para la realidad del mundo adulto. Esta iniciativa busca evitar que el éxito profesional de su papá nuble la perspectiva de los hijos sobre el valor del trabajo.



¿Cuáles son las reglas que tienen los hijos de Edwin Luna?

El cantante comentó que una de las normas más estrictas y que no es "no negociable" es el uso de su fama para obtener beneficios personales o evadir responsabilidades. Edwin comentó que es enfático en que sus hijos deben forjar su propio camino sin colgarse de su nombre.

"Mis hijos desde que chiquititos yo siempre les decía: tienen prohibidísimo decir 'tengo que hacer esto porque soy hijo de Edwin', jamás", relató. Según el artista, es vital que ellos comprendan que los privilegios que disfrutan son fruto del esfuerzo de sus padres y no un derecho.

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Otro pilar en la formación que imparte el cantante es la administración del dinero. Para sus hijos mayores, los cuáles están cerca de cumplir 13 años, implementó un sistema de asignación mensual mediante cuentas de ahorro y tarjetas bancarias.

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Al punto que mencionó que afirmó que si el dinero se termina antes de tiempo, no hay reposiciones. "Se les deposita mensualmente un dinero y no se les da más. Si se lo acabaron... ellos tienen que aprender a administrar realmente", explicó. Esta medida busca crear conciencia sobre el gasto y evitar el despilfarro.

¿Qué otras lecciones imparte Edwin Luna a sus hijos?

Edwin Luna también aprovechó y compartió una anécdota reciente sobre su hija mayor, quien destaca en el atletismo. Ante un momento de cansancio donde ella quiso faltar a sus clases, la respuesta del cantante fue una lección con base en las consecuencias.

"Si nada de lo que yo pago te sirve en la escuela, ¿qué estás haciendo allá? Mejor ven... y me ahorro una lana", le advirtió Edwin, sugiriendo cambiarla a una institución con menos recursos si no aprovechaba las oportunidades actuales.

Lo que provocó una reacción inmediata en su hija, quien no sólo retomó sus estudios con más ganas, sino que obtuvo un segundo lugar en una competencia de atletismo poco tiempo después.

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Finalmente, Edwin Luna destacó que la palabra dada a sus hijos es ley. "Lo que se le dice a mis hijos se cumple", afirmó, subrayando que la coherencia es la base de su autoridad como padre en la etapa de formación de sus cinco hijos.

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