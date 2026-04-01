Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey se juntan de nuevo en prometedora canción

El panorama del regional mexicano recibe el 2026 con una propuesta cargada de sentimiento y renovación, esto de la mano de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey han marcado el inicio de este año con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Últimamente”.

Dicha pieza musical no solo promete conquistar las listas de popularidad, sino que define el tono de lo que será su próxima producción discográfica. Este tema se presenta según este como la "punta de lanza" de un proyecto que es descrito como personal, donde la selección de cada canción fue dictada exclusivamente por la emoción y la autenticidad.

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De igual forma, se conoció por parte de Edwin Luna que el corazón de este lanzamiento reside en las letras de este, la cual profundiza en los sentimientos que surgen tras una ruptura y el deseo persistente de recuperar un amor perdido, situación con la que busca empatizar con los amantes del regional mexicano.



¿Qué más mencionó Edwin Luna sobre esta canción?

Por otro lado, explicó que la letra de “Últimamente” narra la historia de alguien que, a pesar del tiempo y la distancia, no logra sacar a su expareja de su mente. Y el protagonista confiesa que ha caído en la costumbre de observar las fotos de esa persona especial y de indagar sobre su bienestar: “últimamente me dio por mirar tus fotos y hasta preguntar si estás bien”.

Sumado a esto, afirmó que el tema destaca por la vulnerabilidad de su mensaje, donde el intérprete admite que la belleza de esa persona parece haber aumentado con la ausencia, lamentando el no poder besar más esos "labios perfectos", entre otras figuras con relación a una situación emocional.

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Más allá de la propuesta musical, Edwin Luna decidió acompañar este estreno con una renovación total de su imagen bajo un concepto denominado "Regional Chic". Esta nueva faceta busca proyectar a un artista más sofisticado y maduro, acorde a la etapa artística que atraviesa en 2026.

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Por lo cual, el uso de accesorios clave como el sombrero y los lentes no es casualidad; son elementos elegidos para transmitir esta evolución hacia una elegancia dentro del género regional.

Finalmente, según Edwin Luna la producción de este material ha sido un proceso meticuloso y todos los temas fueron grabados siguiendo lo que dictaba el corazón, asegurando que el resultado se sienta auténtico para su público.