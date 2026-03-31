Canción de Miguel Bosé que nació de un adiós inesperado; la grabó entre lágrimas

Muchos hemos coreado los versos de "Amiga" pensando en aquel primer amor de la juventud o en un romance que simplemente no pudo ser.

Sin embargo, la realidad detrás de esta balada, interpretada por un jovencísimo Miguel Bosé en 1977, es mucho más profunda y dolorosa de lo que su dulce melodía sugiere.

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No se trata de una dedicatoria romántica convencional, sino de un desgarrador testimonio de despedida escrito entre lágrimas por uno de los compositores más importantes de España, Luis Gómez Escolar.



Para entender el peso de cada palabra, debemos viajar a mediados de los años 70 y conocer a Cecilia, cuyo nombre real era Evangelina Sobredo Galanes.

Ella era la voz de una generación, una mujer con una sensibilidad única que ya había conquistado al público con temas como "Un ramito de violetas".

Cecilia vivía un momento brillante en su carrera y, en el plano personal, mantenía un noviazgo bajo un hermético secreto con Luis Gómez Escolar.

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Eran tan celosos de su intimidad que apenas se conserva una fotografía de ambos juntos; preferían evitar los focos y vivir su historia lejos de la prensa.

Todo cambió drásticamente el 2 de agosto de 1976, una fecha que quedó marcada como el día negro en el calendario de la música española.

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Tras ofrecer un concierto en Vigo, Cecilia y su equipo emprendieron el viaje de regreso a Madrid durante la madrugada, ya que tenían grabaciones programadas para la mañana siguiente.

Alrededor de las cinco de la mañana, en un tramo oscuro cerca de Benavente, el vehículo en el que viajaban colisionó contra un carro de bueyes que circulaba sin luces traseras.

Cecilia, que dormía en el asiento posterior, perdió la vida instantáneamente a los 27 años.

Este suceso dejó a Luis Gómez Escolar sumido en una tristeza profunda, habiendo perdido a su pareja y a su musa de forma repentina.

Meses después, como una forma de procesar su ausencia, Luis escribió "Amiga". Su intención original no era crear un éxito comercial; era, en esencia, una conversación privada con quien ya no estaba.

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En los versos de la canción se esconden referencias directas a aquella noche fatal: la mención de la lluvia llevándose el "último girón de tu vestido" evoca la crudeza de la escena en la carretera.

El autor plasmó ese vacío donde la única compañía es la melancolía y el sentimiento de haber perdido la propia identidad al quedarse solo.

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Miguel Bosé, quien era un amigo entrañable de Cecilia, compartió de cerca el sufrimiento de Luis. Al escuchar la maqueta de "Amiga", sintió que era un tributo necesario y logró convencer a Gómez Escolar para que le permitiera grabarla en su álbum debut.

No obstante, el proceso en el estudio fue una experiencia emocionalmente agotadora.

Se cuenta que Bosé, con solo 21 años, no podía contener el llanto mientras intentaba cantar; la grabación tuvo que interrumpirse múltiples veces porque el artista se quebraba al recordar a su amiga.

La canción finalmente se convirtió en el primer gran éxito de Bosé, lanzando una carrera legendaria, pero su origen sigue ligado a ese recuerdo imborrable en una carretera de Zamora.

Incluso surgieron otras piezas vinculadas a este duelo, como "Esta noche quiero Brandy", escrita también por Gómez Escolar e interpretada por Dyango, sobre la cual circularon rumores nunca confirmados de que Cecilia podría haber estado esperando un hijo al momento de su partida.

Así, la próxima vez que escuches "Amiga", recuerda que no es solo una balada; es el eco de un adiós que se volvió eterno en la voz de Miguel Bosé.