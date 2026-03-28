La canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia que nunca vio la luz

El nombre de Yeison Jiménez vuelve a tomar fuerza en la industria musical, esta vez por una revelación que ha conmovido a seguidores y colegas.

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se conoció que el artista tenía en marcha una canción dedicada a la Selección Colombia, un proyecto que estuvo a punto de materializarse pero que quedó inconcluso.

La información salió a la luz tras una entrevista concedida por Jessi Uribe, quien compartió detalles inéditos sobre la producción musical titulada “Te Quiero Ver Campeón”. Este tema reuniría a varias figuras de la música popular con el objetivo de crear un himno para acompañar al equipo colombiano en la cita mundialista.



Yeison Jiménez y la canción que ilusionaba al Mundial

Según lo revelado, la iniciativa buscaba unir voces reconocidas del género como Jhonny Rivera, Paola Jara, Arelys Henao y Francy, entre otros artistas que ya estaban listos para grabar el tema. Dentro de esa lista también figuraba Yeison Jiménez, cuya participación era esperada por el peso que tiene su voz dentro del género.

La expectativa crecía no solo por el impacto musical, sino por el contexto: una canción pensada para acompañar a la Selección Colombia en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo. Todo parecía listo para iniciar grabaciones, incluyendo la producción de un video que reuniría a los artistas en un mismo espacio.

Sin embargo, el proyecto dio un giro inesperado. Un accidente aéreo terminó abruptamente con la vida del artista y de parte de su equipo en enero del 2026, lo que impidió que su participación se concretara. Este hecho no solo detuvo la colaboración, sino que marcó profundamente a quienes estaban involucrados en la iniciativa.



Yeison Jiménez en el recuerdo de sus colegas

Durante la entrevista, Jessi Uribe compartió un testimonio que deja ver lo cerca que estaba el cantante de formar parte de la canción. “Cuando pasó lo de Yeison, yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa… Me dijo ‘papi, llego tarde, ayúdeme a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L’”, relató el artista.

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La anécdota revela que Yeison Jiménez ya estaba comprometido con el proyecto y que incluso se estaban afinando detalles logísticos para la grabación. El impacto de la noticia fue inmediato entre los músicos, quienes debieron enfrentar no solo la cancelación de su participación, sino también el peso emocional de la pérdida.

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Uribe también señaló que este episodio marcó un antes y un después en su forma de ver la vida y su carrera, destacando cómo situaciones inesperadas pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos. Además, reconoció que tanto él como otros colegas aún no asimilan completamente lo ocurrido.

La historia detrás de esta canción deja al descubierto un proyecto que buscaba convertirse en un símbolo de apoyo para la Selección Colombia en el Mundial 2026. Aunque la participación de Yeison Jiménez no pudo concretarse, su nombre sigue presente en la conversación, ligado a una iniciativa que prometía unir música y fútbol en un mismo escenario.

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