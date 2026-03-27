Letra de 'Te quiero ver campeón': El nuevo himno de la Selección Colombia

La nueva canción de la Selección Colombia ya está sonando y viene cargada de emoción. Se trata de ‘Te quiero ver campeón’, un proyecto musical que reúne a varias de las voces más reconocidas del género popular en el país y que busca conectar con los hinchas justo en la antesala del Mundial.

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El tema fue estrenado el 25 de marzo a las 6:30 p. m. junto a su video oficial en YouTube, y desde ese momento empezó a moverse fuerte en redes sociales. La propuesta no pasa desapercibida, no solo por su mensaje, sino por el grupo de artistas que se unieron para sacarlo adelante.



En esta canción participan figuras como Arelys Henao, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Jhon Álex Castaño, Ciro Quiñonez, Alzate, Luis Alfonso, Francy y Paola Jara. Todos aportan su estilo en una canción que mezcla el sentimiento futbolero con el sonido popular.



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En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el mismo día del estreno, usuarios empezaron a comentar el video, destacando la unión de tantos artistas en un solo proyecto.

También hay quienes resaltan el hecho de que el género popular tenga protagonismo en una canción de este tipo, algo que no siempre es común en producciones relacionadas con el fútbol. Esto ha hecho que el tema tenga un toque diferente frente a otros lanzamientos similares.

Letra completa de ‘Te quiero ver campeón’

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Letra completa de ‘Te quiero ver campeón’, canción de la Selección Colombia

Hoy hay fiesta en el barrio, prendan la televisión

alisten la camiseta, la tri de mi Selección

Préndanme dos velitas: una pa' James y otra para Lucho

Ya empezó la previa, pongan volumen que no la escucho

(Coro)

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Me subió la fiebre, pero por la Tricolor

Póngale la fe que Colombia grita gol

50 millones, pero un solo corazón

Dame una alegría que te quiero ver campeón

Con Ospina y Vargas el balón no entra

Qué par de murallas Davinson y Cuesta

En el mediocampo dame siempre a Ríos

Y si es por la banda que no falte Lerma

Préndanme dos velitas: una pa' James y otra para Lucho

Ya empezó la previa, pongan volumen que no la escucho

(Coro) se repite