FIFA lanza “Lighter”, la canción del Mundial 2026: así suena

El Mundial 2026 ya empezó a sentirse, y esta vez no por un partido ni una convocatoria, sino por su primera apuesta musical. La FIFA presentó “Lighter”, el sencillo que marca el inicio del camino sonoro hacia la próxima Copa del Mundo.

El anuncio llegó acompañado de un adelanto en video que rápidamente llamó la atención, no solo por el ritmo del tema, sino por los nombres detrás del proyecto: Carín León y Jelly Roll. La combinación sorprendió, ya que mezcla dos estilos distintos en una sola propuesta.

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“Lighter” será lanzada oficialmente el 20 de marzo en plataformas digitales y hace parte del álbum oficial del torneo, una estrategia que la FIFA ha venido consolidando en las últimas ediciones del campeonato para conectar con audiencias más amplias.

La elección de los artistas no es casual. Por un lado, Jelly Roll llega con una identidad musical marcada por influencias del rock y el country, mientras que Carín León aporta el sonido del regional mexicano, un género que ha ganado presencia internacional en los últimos años.

Así suena “Lighter”, la canción del Mundial 2026

El adelanto publicado deja ver una canción pensada para conectar con diferentes públicos. La mezcla de estilos busca construir un sonido que no se limite a un solo mercado, sino que tenga alcance global, algo clave teniendo en cuenta que el Mundial de 2026 será uno de los más grandes en la historia.

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Este torneo se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, lo que lo convierte en una edición con una identidad multicultural desde su organización. En ese contexto, la música juega un papel importante como puente entre culturas.

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El lanzamiento de “Lighter” también marca el inicio de una serie de contenidos que acompañarán el Mundial en su fase previa. Con este tipo de propuestas, el objetivo es que el torneo no solo se viva en lo deportivo, sino también en lo cultural.

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La presencia de un artista latino como Carín León refuerza la intención de incluir sonidos representativos de la región, especialmente teniendo en cuenta que México será uno de los países sede. Su participación aporta un elemento que conecta directamente con el público hispanohablante.

Por su parte, Jelly Roll suma una base musical diferente que amplía el alcance del proyecto hacia otros mercados, generando una combinación que busca posicionarse en distintas plataformas.