¿Se casaron? Imágenes de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en el altar; con sus hijos

Las redes sociales estallaron con una serie de imágenes que rápidamente generaron preguntas entre los seguidores de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. En las fotos, ambos aparecen en el altar, vestidos de manera elegante, acompañados por sus hijos, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de una boda.

Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue un evento familiar que la pareja decidió compartir días después. Se trató del bautizo de Domenic, su segundo hijo, una celebración que hasta ese momento se había mantenido en privado.

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Las imágenes fueron publicadas por Luisa Fernanda W a través de sus redes sociales, donde mostró varios momentos de la ceremonia. En uno de los contenidos más comentados, se observa a la pareja frente a un sacerdote, sosteniendo una vela blanca, mientras sus hijos Máximo y Domenic los acompañan, lo que aumentó la confusión entre quienes vieron las fotos sin contexto.

El detalle del altar, la vestimenta y el ambiente solemne hicieron que muchos usuarios asumieran que se trataba de un matrimonio. Sin embargo, el mismo contenido compartido por la influenciadora confirmó que se trataba del bautizo del menor.

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Así fue el bautizo de Domenic

Según lo mostrado en redes, la celebración se llevó a cabo en un ambiente familiar, con una decoración cuidada y varios momentos emotivos. Domenic, quien ya tiene tres años, recibió este sacramento en una etapa distinta a la de su hermano mayor, Máximo, quien fue bautizado siendo apenas un bebé.

En los videos publicados, el niño aparece sonriente, interactuando con quienes lo rodeaban y disfrutando del momento. Las imágenes reflejan una ceremonia tranquila, enfocada en la familia y en el significado del evento.

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Además de las fotos en el altar, también se conocieron detalles de la celebración posterior, donde los invitados compartieron en un espacio decorado especialmente para la ocasión. Aunque la pareja no dio muchos detalles oficiales, varios asistentes comenzaron a publicar contenido en sus propias redes.

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Invitados y detalles que llamaron la atención

Entre las personas que estuvieron presentes se encuentra Nanis Ochoa, quien compartió uno de los recuerdos entregados durante el evento. Se trataba de un pequeño recipiente decorado con una flor y una cuerda, acompañado del nombre de Domenic, un detalle que llamó la atención por su estilo.

También se conoció que Ornella Sierra habría estado en la celebración, luego de publicar imágenes de la decoración, especialmente del espacio donde se ubicó el pastel.

Estos contenidos terminaron de confirmar que no se trataba de una boda, sino de un evento familiar que reunió a personas cercanas a la pareja.