Los artistas que se van a robar el show en el Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2026 ha dado inicio formalmente en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, consolidándose como el evento musical más relevante de la región en este primer trimestre del año.

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, la capital colombiana recibe una curaduría artística que equilibra la vigencia del pop global, la trayectoria del rock alternativo y la vanguardia de la música electrónica.

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Los grandes nombres del Lineup 2026

La expectativa de los asistentes y las tendencias de búsqueda en plataformas digitales se concentran en los denominados headliners. Tyler, The Creator encabeza la lista con una de las propuestas más esperadas por la crítica especializada. Su capacidad para fusionar el hip-hop con una estética visual disruptiva lo posiciona como el acto central para quienes buscan innovación en el escenario principal.

En el ámbito del rock, el regreso de The Killers a territorio colombiano reafirma el vínculo de la banda con el público local. Su repertorio, compuesto por himnos generacionales, garantiza una de las mayores convocatorias del festival.

Por su parte, Deftones aporta la cuota de intensidad y vigencia del metal alternativo, atrayendo a una audiencia que valora la ejecución técnica y la atmósfera sonora característica de la agrupación.

Horarios Estéreo Picnic 2026 Foto: IA/Logo Estéreo Picnic

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El impacto del pop y las figuras femeninas

La edición de 2026 destaca especialmente por la relevancia de sus artistas femeninas. Lorde regresa a los escenarios del FEP con una propuesta artística consolidada, enfocada en la introspección y el pop de autor. Sin embargo, el fenómeno mediático de este año es, indiscutiblemente, Sabrina Carpenter.

La artista llega a Bogotá en la cima de las listas de éxitos mundiales, convirtiendo su presentación en un punto crítico de interés para los seguidores de las tendencias pop contemporáneas.

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Programación del domingo: El cierre definitivo

El cierre del festival, programado para el domingo 22 de marzo, se proyecta como la jornada de mayor demanda de boletería individual. La combinación de géneros para este día ha sido estratégica: mientras el escenario principal recibirá el despliegue escénico de Sabrina Carpenter, el cierre de la jornada estará a cargo de Skrillex.

El productor estadounidense regresa con un formato renovado que promete elevar los estándares de producción electrónica vistos anteriormente en el país.

Logística y recomendaciones generales

Dada la magnitud del Parque Simón Bolívar, la organización ha recomendado a los asistentes hacer uso de las herramientas digitales oficiales para gestionar sus horarios. Es fundamental identificar la ubicación de los diversos escenarios y zonas de servicios con antelación para optimizar el tiempo de desplazamiento.

La diversidad de la oferta gastronómica y las activaciones de marca complementan una experiencia que busca ir más allá de lo estrictamente musical.

El Festival Estéreo Picnic 2026 no solo representa una vitrina para el talento internacional, sino que funciona como un motor cultural para Bogotá, atrayendo a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante estos tres días de actividad ininterrumpida.