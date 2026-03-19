Néstor Lorenzo definió los convocados de Selección Colombia para enfrentar a Francia y Croacia

La Selección Colombia ya tiene lista definida para su doble jornada de amistosos internacionales en marzo de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo confirmó los 26 jugadores que harán parte de esta nueva convocatoria, en la que enfrentará a dos selecciones europeas de alto nivel: Croacia y Francia.

El combinado nacional se concentrará en Orlando, Estados Unidos, a partir del 21 de marzo. Allí iniciará su preparación para el primer compromiso, que se disputará en el Camping World Stadium frente a Croacia. Posteriormente, el equipo viajará a Washington D.C. para medirse ante Francia en el segundo encuentro de esta ventana FIFA.

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La convocatoria mezcla nombres de experiencia con jugadores que vienen consolidándose en el exterior, lo que muestra la base que ha venido trabajando el cuerpo técnico en los últimos procesos.

En el arco aparecen referentes como David Ospina, junto a Camilo Vargas y Álvaro Montero, quienes han sido habituales en los llamados recientes.

En defensa, destacan jugadores como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Jhon Lucumí, acompañados por otros nombres que vienen sumando minutos en ligas internacionales.

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El mediocampo presenta una combinación interesante con figuras como James Rodríguez, Jefferson Lerma y Jorge Carrascal, quienes aportan experiencia y manejo de balón.

En la zona ofensiva, la atención se centra en jugadores como Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Jhon Córdoba, encargados de liderar el ataque del equipo nacional.

Convocatoria de la Selección Colombia: dan por hecho el llamado de Sebastián Villa Foto: Foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de Federación Colombiana de Fútbol y @CSIRoficial

Lista completa de convocados de Colombia para marzo 2026

Arqueros:



Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

Camilo Vargas (Atlas)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensores:



Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Déiver Machado (FC Nantes)

Jhon Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Juan David Cabal (Juventus)

Santiago Arias (Independiente)

Yerson Mosquera (Wolverhampton)

Volantes:



Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Kevin Castaño (River Plate)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Delanteros:



Carlos Gómez (Vasco da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Johan Carbonero (Internacional)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Suárez (Sporting Club)

Rafael Santos Borré (Internacional)

Estos encuentros amistosos servirán como parte de la preparación del equipo nacional frente a los retos que vienen en el calendario internacional. Además, serán una oportunidad para que el cuerpo técnico siga evaluando variantes y consolidando una base competitiva.