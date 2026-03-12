Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Lazan inesperada petición por James Rodríguez antes del Mundial 2026: "Ya no habrá más"

Lazan inesperada petición por James Rodríguez antes del Mundial 2026: "Ya no habrá más"

Exjugador colombiano lanzó una reflexión sincera sobre la situación del capitán de la Selección Colombia y expresó su deseo de que pueda disputar algunos partidos antes de la Copa del Mundo.

Leonel Álvarez habla de loa condición física de James Rodríguez para el Mundial 2026
James Rodríguez, futbolista colombiano
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

A medida que se acerca el Mundial 2026 que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá se intensifica el debate sobre el estado de forma de los jugadores de la Selección de fútbol de Colombia, y en particular del mediocampista y capitán James Rodríguez.

En una reciente entrevista Vanguardia, un mundialista con experiencia en la camiseta tricolor hizo una sincera reflexión sobre la situación de James, quien ha tenido dificultades para encontrar continuidad en su carrera a nivel de clubes.

Leonel Álvarez muestra su apoyo a James Rodríguez antes del Mundial 2026

Leonel Álvarez expresó: “Lo único que le pido a Dios es que James Rodríguez pueda jugar unos partidos, porque un Mundial es complejo y requiere ritmo competitivo”.

El exmundialista, quien compartió sus experiencias con la camiseta nacional y conoce bien lo que implica competir en una Copa del Mundo, destacó que el ritmo de juego tener minutos en partidos oficiales es clave para afrontar un torneo de la magnitud de una Copa del Mundo.

La frase refleja no solo su deseo personal, sino la preocupación de muchos hinchas y expertos por la condición física y competitiva del actual capitán colombiano.

"Esperemos que en el transcurso de todos estos días él pueda jugar, pero no me queda la menor duda que es un extraordinario jugador. Y ya el cuerpo técnico es el que decide y seguramente nosotros desde nuestro sitio apoyar a nuestra selección" Dijo Álvarez.

James Rodríguez, a sus 34 años, aún no ha sumado minutos oficiales con su actual club desde finales de 2025, cuando terminó contrato con el Club León de México. Esta situación genera especulaciones y preocupación entre los aficionados y la prensa especializada, ya que un jugador de su jerarquía busca estar en su mejor versión para el Mundial.

Pese a la falta de ritmo en clubes, James sigue siendo una figura clave en el esquema del técnico Néstor Lorenzo y en la ilusión de la afición colombiana. A lo largo de su carrera con la selección, el mediocampista ha sido determinante en momentos importantes, con una historia que incluye goles memorables y participaciones destacadas en anteriores fases finales.

Adicional a esto Leonel mencionó :"Seguramente sabe que este es un Mundial y que ya no habrá más y que seguramente si le toca actuar va a dar toda la capacidad en beneficio de la selección".

Expertos y exfutbolistas coinciden en que su presencia en plena forma puede marcar una gran diferencia para la tricolor, especialmente en un torneo que se prevé muy reñido frente a selecciones de alto nivel. Por ahora, la meta para James es encontrar ritmo en su nuevo club y estar listo para competir al más alto nivel rumbo al Mundial.

Mientras tanto, las palabras del exmundialista quedarán como un deseo compartido por muchos colombianos: ver a James Rodríguez con minutos de juego antes de la máxima cita futbolística y con la camiseta tricolor a punto para defender los colores del país.

