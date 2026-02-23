¿Mundial 2026 en México corre peligro? La situación tras muerte de El Mencho

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este domingo 22 de febrero además de generar un sismo político en México, ha encendido las alarmas internacionales sobre la viabilidad de la próxima cita mundialista.

Tanto es así que desde la cabina de El Klub de Kalle, la periodista mexicana María Luisa Valdés Doria, mejor conocida como "Mawicha", compartió un balance sobre lo ocurrido en este país. Inicialmente, explicó que el operativo fue realizado entre autoridades mexicanas e inteligencia de los Estados Unidos, pero esto provocó una ola de violencia.

Mawicha fue enfática al describir la situación actual: "Desgraciadamente no pinta nada bien... hay un gran problema en cuestión de seguridad aquí en México". El terror se ha extendido más allá de Guadalajara, alcanzando casi todos los estados de la República con incendios de autos, balaceras y ataques a establecimientos comerciales.



Por otro lado, la periodista detalló que el pánico paralizó a varias ciudades. En Jalisco, la situación es de confinamiento total debido a la "quema de autos, quema de gasolineras, quema de escuelas y quema de tiendas", como los populares Oxxo. Incluso el transporte aéreo se ha visto afectado, con vuelos prohibidos desde Puerto Vallarta y Guadalajara hacia cualquier parte del mundo.



¿Qué puede pasar con la sede de México en el Mundial?

La mayor preocupación para los aficionados al fútbol es cómo este caos afectará la Copa del Mundo de 2026, donde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son sedes clave. Ante la pregunta sobre el futuro del torneo, la incertidumbre es total. "Gran parte de la gente no va a querer venir por esto o se va a ver ensuciado por esto", advirtió Mawicha en nuestra transmisión, calificando la situación como una "gran incógnita".

De igual forma, se conoció que el medio de comunicación Claro Sports habló con una persona allegada de la FIFA y mencionó que este ente si está al tanto para considerar si se mantiene o no los partidos de la fase de repechaje, los cuales se están programados para el próximo mes de marzo.

“Existe preocupación y está bajo consideración si se mantienen o no en la capital jalisciense los juegos de repechaje agendados para el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Akron", indica la nota de Claro Sports, citando a la Fifa, por lo cual, se espera que en los próximos días este ente entregue un veredicto oficial a la situación.

