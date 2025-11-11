Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / La verdad de por qué el 'Cucho' Hernández no jugará con la Selección Colombia

La verdad de por qué el 'Cucho' Hernández no jugará con la Selección Colombia

El delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa un momento importante en su carrera, esta noticia explicará su ausencia en los próximos partidos amistosos.

Cucho Hernández, futbolista colombiano
Cucho Hernández, motivos por los que no jugará en la Selección Colombia
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

El atacante de fútbol colombiano Cucho Hernández, se sometió a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en España, según el comunicado del Real Betis, el objetivo de la intervención fue “mejorar su capacidad respiratoria nasal”.

El club añadió que el jugador ya fue dado de alta y mantiene reposo domiciliario; su reincorporación dependerá de la evolución.

La operación se aprovechó de la pausa internacional para que no tenga que perder partidos de liga con su equipo, lo que facilitó que ingresara al quirófano en este momento, sin embargo, la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos partidos del año, ante Nueva Zelanda y Australia, no incluyó al delantero.

Aunque su rendimiento en el Real Betis venía en ascenso y era candidato para el combinado nacional, su ausencia generó sorpresa. La razón, según fuentes del club y de prensa española, es precisamente la cirugía realizada durante la ventana FIFA, lo que impidió que estuviera al cien por cien para sumarse al grupo nacional.

¿Cuándo vuelve Cucho Hernandez a la cancha?

Con 26 años y en un momento destacado de forma en La Liga, Hernández tuvo que detenerse para el proceso quirúrgico, aunque El club apuntó que la primera revisión será aproximadamente una semana después de la cirugía.

No obstante, no existe una fecha exacta para su retorno a la titularidad, se espera que pueda estar listo para los próximos compromisos del Betis, lo que le permitiría volver a aspirar a nuevos llamados para la selección.

Esta pausa obligada le llega en un momento clave, con la mirada puesta en el Mundial de 2026, cada convocatoria cuenta y la continuidad es clave.

Para la Selección Colombia, la ausencia del Cucho abre espacio para otros delanteros que fueron convocados, entre ellos figuran Luis Díaz, Jhon Córdoba y Carlos Gómez.

Para el Real Betis, la operación representa un riesgo controlado, por esto, eligieron este momento para operar justamente cuando la actividad internacional da un respiro, para no reflejar impacto en su plantilla.

Desde el entorno del jugador se espera que su recuperación sea rápida y cautelosa, ya que una recaída podría costarle tiempo valioso tanto en club como en selección.

