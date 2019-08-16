La Kalle Cucho Hernandez
La verdad de por qué el 'Cucho' Hernández no jugará con la Selección Colombia
El delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa un momento importante en su carrera, esta noticia explicará su ausencia en los próximos partidos amistosos.
MAMÁ…cita del ‘Cucho’ Hernández publicó sexy foto en el gimnasio y hasta él la piropeó
“¿Qué tal esas piernotas?”, fue uno de los comentarios que le hicieron.
¡Una MAMACITA! Así es la joven madre del ‘cucho’ Hernández
Después de sus goles, fue su mamá la que se robó la atención de los hinchas