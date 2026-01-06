Ryan Reynolds cambió su traje de Deadpool por camiseta de equipo de fútbol bogotano

Los hinchas del fútbol colombiano recibieron una sorpresa poco común en los primeros días de 2026. Acostumbrado a verlo en la pantalla grande con el traje rojo de Deadpool, esta vez el protagonista fue Ryan Reynolds, quien cambió el uniforme de superhéroe por la camiseta de un equipo bogotano, generando emoción, curiosidad y conversación en redes sociales

El gesto no pasó desapercibido por los hinchas colombianos, especialmente porque no se trató de uno de los clubes tradicionales de la capital como Millonarios o Santa Fe.

Ryan Reynolds y su vínculo con el fútbol bogotano

La camiseta que vistió el actor pertenece a Internacional de Bogotá, el nuevo nombre del equipo que hasta hace poco era conocido como La Equidad y que está a punto de debutar oficialmente en la Liga BetPlay 2026-I.

La aparición del actor con la camiseta no fue casual. El actor canadiense hace parte del grupo inversor que adquirió al club capitalino, un proyecto que busca renovar la identidad de la institución y posicionarla con una proyección internacional. Fiel a su estilo cercano y espontáneo, el artista decidió anunciar su entusiasmo lejos de comunicados formales.

A través de un video publicado en redes sociales, mostró el paquete que recibió del club: una camiseta, una bufanda y hasta una taza. Con humor, comentó que el envío llegó después de Navidad, “lo cual significa mucho más”, frase que conectó de inmediato con los aficionados. El momento culminó cuando se puso la camiseta, provocando una ola de mensajes de apoyo y sorpresa.

El impacto de Ryan Reynolds en la hinchada capitalina

Para muchos seguidores, ver a una figura global vinculada al cine y al entretenimiento apoyar a un club bogotano representa un impulso simbólico importante. Internacional de Bogotá se prepara para escribir su primer capítulo bajo esta nueva identidad y lo hará en un escenario exigente: su debut será ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero.

El proyecto deportivo está respaldado por Apollo Sports Capital, grupo encabezado por empresarios con experiencia en el manejo de clubes internacionales. Además, entre los socios figuran nombres reconocidos del entretenimiento y el deporte, lo que refuerza la idea de construir una marca con alcance global.

Más allá del impacto mediático, el equipo también se ha movido en lo deportivo. Con la llegada del técnico argentino Ricardo Valiño y once refuerzos, la institución busca consolidarse en su estreno en la máxima categoría. La nueva camiseta, los colores y el escudo han sido bien recibidos por los aficionados, quienes ven en este cambio una oportunidad de crecimiento.

El video del actor no solo sumó visibilidad internacional, sino que también despertó orgullo entre los hinchas capitalinos. Para muchos, el gesto confirma que el fútbol colombiano sigue ganando espacio en el mapa global, incluso desde lugares inesperados como Hollywood.

Así, mientras el club se alista para su debut oficial y los aficionados cuentan los días para el primer partido, la imagen del actor con la camiseta ya quedó grabada como uno de los momentos más comentados del inicio de temporada, demostrando que el fútbol y el entretenimiento pueden cruzarse de maneras sorprendentes.

