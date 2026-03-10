Publicidad

Giro en fallecimiento de mujer y su bebé por choque en Jardín Botánico; ya iban sin vida

Giro en fallecimiento de mujer y su bebé por choque en Jardín Botánico; ya iban sin vida

Las autoridades encontraron que la mujer presentaba una herida en el cuello y que el menor tenía lesiones anteriores al accidente.

Caso del accidente del Jardín Botánico dio un nuevo giro
Giro en fallecimiento de mujer y su bebé por choque en Jardín Botánico; ya iban sin vida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Un caso que al inició fue reportado como un trágico siniestro vial en las inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá en el pasado mes de diciembre de 2025, dio un giro tras las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Un hombre, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial, es señalado de fingir un accidente de tránsito para encubrir el presunto crimen de su expareja y de su hijo de 10 meses

Según las autoridades, todo se remonta a la madrugada del 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, en donde los organismos de socorro acudieron a la emergencia y encontraron un vehículo chocado de frente contra un árbol en un separador vial, encontrando los cuerpos sin vida de una mujer y su bebé.

De igual forma, se conoció que un hombre, padre del menor y conductor del vehículo, permanecía aparentemente inconsciente en el asiento del copiloto, por lo que las autoridades tomaron este caso como un accidente de tránsito. Sin embargo, las inconsistencias en la escena provocaron investigaciones por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)

¿Qué encontró el CTI en el vehículo accidentado en el Jardín Botánico?

Tras análisis forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los resultados determinaron que las víctimas ya habían fallecido o presentaban heridas mortales antes del impacto contra el árbol en el Jardín Botánico; la mujer tenía una herida en el cuello ocasionada con un arma cortopunzante

Mientras el menor registraba lesiones antes del choque, según el dictamen, la causa de muerte de la madre fue el desangramiento por la puñalada, mientras que el bebé sufrió un trauma cervical. La Fiscalía sugiere que el ataque ocurrió dentro del automóvil, esto mientras la mujer tenía una clase de conducción.

Publicidad

Posteriormente, tras herirla mortalmente, el sospechoso habría realizado maniobras para alterar la escena del crimen, al punto que se encontraron rastros de sangre en distintos puntos del vehículo que el hombre intentó eliminar con elementos de aseo, además de evidenciar que el cuerpo de la mujer fue movido para aparentar que ella era la conductora.

Publicidad

Sumado a esto, las autoridades mencionan que el hombre condujo unas cuadras y estrelló el vehículo intencionalmente, esto además que las cámaras de seguridad captaron movimientos sospechosos dentro del carro y el uso de luces mientras se manipulaba el interior antes de la llegada de las autoridades.

Hombre señalado en ser el responsable del accidente al Jardín Botánico
Giro en fallecimiento de mujer y su bebé por choque en Jardín Botánico; ya iban sin vida
Foto: imagen de la Fiscalía General de La Nación

Ante la contundencia del material probatorio, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado y la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y feminicidio agravado, además de ocultamiento y alteración de elemento material probatorio. A pesar de no aceptar los cargos, el hombre enfrentará el proceso judicial desde prisión.

